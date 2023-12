Casa lui Beyonce, distrusă de un incendiu în ziua de Crăciun. Nu sunt raportate victime

Pompierii din cartierul Third Ward din Houston, un oraş din statul american Texas, au fost chemaţi să intervină. Incendiul a izbucnit într-o locuinţă de pe strada Rosedale în primele ore ale dimineţii de Crăciun, iar ulterior s-a aflat că este vorba de casa în care Beyonce a copilărit.

Pompierii au avut nevoie de doar trei minute pentru a sosi la faţa locului şi au reuşit să stingă flăcările după aproximativ zece minute. Cuplul care locuia la acea adresă şi cei doi copii erau acasă în acel moment, dar au scăpat nevătămaţi.

Incendiul a fost anunţat în jurul orei 02:00 luni dimineaţa. Casa de cărămidă cu două etaje a fost rapid înconjurată de pompieri:

„L-am izolat în aproximativ 10 minute”, a declarat pentru Houston Chronicle Justin Barnes, şeful de district al Departamentului de pompieri din Houston.

