Bernard Henri-Levy îl demolează pe Putin: Un prost! Nu este Petru Cel Mare, ci Vladimir Cel Mic

RFE/RL: Chiar înainte de război, ați spus: „Dacă Putin invadează, va fi prea târziu”. Care este realitatea în care ne aflăm acum?

Bernard Henri-Levy: Realitatea este dezastrul actual, carnagiul actual. Și realitatea este că toate acestea ar fi putut fi evitate. Tot acest masacru, toată această devastare, ar fi putut fi evitat. Dacă i-am fi [ascultat] pe cei care ani de zile au prezis-o, ar fi putut fi evitată.

Tocmai am terminat un documentar despre războiul actual, dar și despre ultimii opt ani. Am vorbit pe Maidan [Piața Independenței Kievului] în februarie 2014. Și am spus că asta se poate întâmpla. Am avut o dezbatere mai târziu cu Aleksandr Dugin [filozof politic și strateg rus] și am înțeles că era un plan clar al Rusiei de a invada Ucraina. Deci, povestea a fost scrisă în avans, iar Occidentul a stat, a așteptat și a observat până la data invaziei. Și asta mă umple de tristețe și tristețe. Ar fi putut fi salvate atât de multe vieți de civili.

Putin doar aștepta o fereastră de oportunitate, pentru moment. Și probabil a simțit că a venit momentul când a văzut spectacolul teribil al Americii retrăgându-se din Afganistan. Kabul a fost probabil scânteia. Presupun că Putin, când a văzut această înfrângere auto-provocată a Americii, s-a gândit [că] are deschisă calea. Nimeni nu-l va împiedica. [Ocidentalii] Sunt slabi. Ei nu mai sunt capabili – dornici – să-și apere propriile valori. Putin a greșit, din moment ce vedem acum America purtându-se exemplar [livrând ajutor Ucrainei]. Dar aceasta a fost greșeala de calcul [a lui Putin], mulți oameni știau că acest lucru se va întâmpla.

Polonia și alte țări vor deveni ținte

RFE/RL: În acest moment, ce credeți că este în joc pentru Occident în Ucraina?

Henri-Levy: Viețile ucrainenilor. Dacă Ucraina pierde, ar fi un val de dezastru pentru toată Europa. Acest război [din] Ucraina este războiul nostru în Europa. Înfrângerea lor, înfrângerea ucrainenilor, ar fi înfrângerea noastră. Efectul de domino va fi uriaș. Și ceea ce este în joc este cu adevărat stabilitatea, arhitectura și însăși existența Uniunii Europene ca entitate politică.

Dacă nu îl oprim pe Putin în Ucraina, țările baltice, Polonia, alte țări vor deveni [țintele] jocului militar, [iar] altele vor fi amenințate politic. Știm că Putin are niște păpuși în [toate] țările europene. L-a avut, înainte de 2014, ca marionetă pe Ianukovici în Ucraina. Avem ianukovicii noștri în Franța: [liderul francez de extremă dreapta] doamna [Marine] Le Pen, [liderul francez de extremă stânga] domnul [Jean-Luc] Melenchon sunt un fel de [figuri] Ianukovici… Ar fi , numai că, slavă Domnului, ei nu sunt la putere. Dar dacă ar fi la putere, ar fi marionetele lui Putin… Ținta finală a lui Putin, dacă ar câștiga în Ucraina, ar fi întreaga Europă. Suntem în joc: miza suntem noi.

America s-a comportat exemplar

RFE/RL: Având în vedere asta, face Occidentul suficient pentru Ucraina? Primește Ucraina ajutorul occidental pe care îl merită?

Henri-Levy: Europa s-a trezit. America s-a trezit, iar gradul de solidaritate este impresionant. Nu-mi amintesc un asemenea ajutor decis de președintele [Statele Unite], votat de Congres, așa cum [există] acum pentru Ucraina. Acum, ai două limite la asta. Numărul unu: Armele, chiar și din America, cantitatea de arme care poate fi livrată nu este fără limite. Ai niște limite. Și impresia mea este că Occidentul este aproape de această limită. Violența, sălbăticia armatei lui Putin este de așa natură încât probabil că vom avea nevoie pentru Ucraina de mai mult decât putem oferi.

După aceea, aveți și întrebarea [de] când sunt disponibile armele. [Momentul de livrare] nu este ușor. Este o performanță uriașă să livrezi niște arme într-o asemenea cantitate unei țări care este [încă] controlată de FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei), cu [Rusia controlând spațiul aerian]. Este o performanță foarte impresionantă [și] am reușit să livrăm arme.

Franța ajută Ucraina

RFE/RL: Este destul de clar că unele țări sunt mai dispuse să furnizeze decât altele. Și când vezi, de exemplu, est-europenii dând ceea ce au, iar apoi europenii din vest ezită să dea chiar și o fracțiune din asta, asta ridică câteva întrebări, nu-i așa?

Henri-Levy: Una dintre tezele pe care le aud foarte mult de multe ori este că, de exemplu, țara mea [Franța] nu face suficient. Nu sunt sigur. Am fost recent în diverse linii de front pentru acest documentar în Ucraina și am văzut niște arme franceze, niște CAESAR [obuziere autopropulsate] și așa mai departe. Deci cred că există o solidaritate reală, puternică, fără precedent cu Ucraina.

Zelenski, unul dintre părinții fondatori ai Europei

RFE/RL: Vreau să vă întreb despre însuși președintele Zelenski și să vă citez încă o dată. Înainte de război, ai spus că speri, dar nu ești sigur că va trece examenul care îl avea în față. După trei luni, a trecut?

Henri-Levy: Cred că am spus asta când l-am cunoscut în 2019. L-am întâlnit pentru prima dată înainte de alegerea lui. Și nu eram sigur de calitățile sale. Am vorbit despre Putin. Și l-am întrebat: ce se va întâmpla când îl vei confrunta cu Putin? Simți că ești suficient de puternic și așa mai departe? Apropo, a spus „Da” și are dreptate.

Chiar din ziua invaziei, acest om s-a comportat grozav. Nu i-a luat nici măcar o oră ca să se ridice la nivelul evenimentului. El s-a dezvăluit a fi un erou peste noapte. El a găsit comportamentul lui [Winston] Churchill [liderul britanic din vremea războiului] la Londra în 1940… N-am văzut niciodată în viața mea o asemenea metamorfoză într-un [șef] de stat normal, neconfigurat pentru un destin tragic. Sentimentul meu este că Zelenski nu era pregătit pentru asta. Și totuși, peste noapte, s-a întâmplat. El a întrupat rezistența poporului său și a devenit un erou pur.

Astăzi, dacă există o imagine a eroismului în Europa, acesta este el. Astăzi, dacă există o întruchipare a vechilor valori europene ale cavalerismului, acesta este el. Astăzi, există un nume care s-a adăugat pe lista părinților fondatori ai Europei: Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Charles De Gaulle și așa mai departe. Într-o dimineață, pe lista părinților fondatori ai Europei [a fost adăugat] acest tânăr, Volodimir Zelenski. Acest tânăr este astăzi unul dintre părinții fondatori ai Europei. A refondat, într-un fel, Europa, cu curajul, cu spiritul de rezistență, cu angajamentul față de valorile Europei.

Vladimir Putin e un prost

RFE/RL: Permiteți-mi să întreb acum despre o figură mult mai puțin simpatică, Vladimir Putin. A trecut el propriul examen, dacă e să deducem din propriile lui citate că se vede egal cu Petru cel Mare?

Henri-Levy: Desigur, nu. Vladimir cel Mic, Vladimir Prostul Jucător de Șah. Trebuia să fie un bun jucător de șah. Îmi amintesc că [fostul campion mondial la șah] [Garry] Kasparov, apropo, mi-a spus în urmă cu câțiva ani că plasarea lui Putin ca un mare jucător de șah este o insultă la adresa șahului. El a avut dreptate. Nici măcar nu este un jucător de șah… A calculat greșit totul, a [a făcut greșeli la] fiecare punct. Nu-și cunoștea armata, nu cunoștea starea armamentului său, a interpretat greșit reacția Occidentului. L-a subestimat pe Zelenski. În politică, el este doar un zero: Vladimir cel Mic. (…)

Georgia mai are de așteptat

RFE/RL: Ucraina, Moldova și Georgia încearcă să obțină statutul de candidat la UE. Și știu deja că susțineți asta pentru Ucraina. Dar trebuie să mă duc încă o dată la Macron, care a spus că Georgia se află într-o poziție diferită din punct de vedere geopolitic și geografic, că susține ca Ucraina și Moldova să obțină statutul de candidat, dar nu era sigur despre Georgia. Și permiteți-mi să vă întreb, atât ca jurnalist, cât și ca cetățean georgian, dacă consensul în Occident este că Ucraina a plătit pentru asta cu sânge și merită, Georgia a plătit și cu sânge în 2008. Sângele georgian este diferit ca și compoziţie? Nu conteaza? Nu merităm și noi?

Henri-Levy: Desigur. Am scris un articol în 2008… în care solicitam intrarea urgentă în NATO pentru Georgia și Ucraina. Am crezut că [de] 14 ani; este o urgență de 14 ani, sunt complet de acord. Acum [pentru] Georgia, este un scandal că nu am intrat încă în procesul de aderare. Dar acum există o urgență, care este Ucraina. În Ucraina, sângele se revarsă – râuri de sânge sunt aici. Trebuie să oprim asta. Gata cu Buchas. Gata cu Borodyankas. Și sentimentul meu este că urgența este să începem procesul cu Ucraina, să-l accelerăm, și poate puțin mai târziu, Ucraina, ca într-un lanț fratern, va ajuta Georgia sau alte țări din zonă să se alăture.

RFE/RL: Georgia și Moldova sunt celelalte două care doresc să se alăture.

Henri-Levy: Astăzi, să fim atenți. Ar putea exista o capcană aici [deci noi] spunem OK, trebuie să admitem trei, patru sau cinci țări. Dacă o facem așa, Bruxelles-ul va spune OK, așteaptă puțin, e imposibil. Deci, să începem acum cu Ucraina. Și din nou, sunt un prieten al Georgiei. Am pledat timp de 30 de ani pentru intrarea în UE a Bosniei-Herțegovina. Pentru mine este păcat că nu există un acord organic. Dar astăzi, să fim atenți să nu creăm o problemă uriașă, care este imposibil de rezolvat. Să deschidem fără întârziere ușa către Ucraina.