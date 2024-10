Monden Bendeac, mesaj cu tâlc pentru Theo Rose, după nuntă







Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit în urmă cu aproximativ o lună, însă nu și-au dorit un eveniment fastuos, așa că au ținut totul secret.

Theo Rose și Anghel Damian s-au căsătorit de curând

Theo a dat marea veste recent, iar mulți au fost surprinși să afle despre nuntă. Mihai Bendeac a avut și el o reacție neașteptată atunci când a auzit că celebra artista și tatăl copilului ei s-au căsătorit.

În urmă cinci zile, Theo Rose și Anghel Damian au anunțat că și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Îndrăgita cântăreață a declarat că nu și-a dorit un eveniment grandios, de aceea a preferat să țină totul secret.

Pterecerea de nuntă a fost mai mult un grătar

Nunta celor doi a avut loc într-o duminică și a fost mai degrabă un grătar, la petrecere fiind invitați doar membrii apropiați ai familiei.

Mesajul lui Mihai Bendeac după ce a aflat că Theo Rose și scenaristul celebru Anghel Damian s-au căsătorit

Mihai Bendeac a transpus un mesaj public despre acest subiect. Fostul jurat de la iUmor a fost impresionant de prețul mic al rochiei de mireasă.

Mihai Bendeac încântat de alegerile lui Theo Rose

Într-o postare pe Instagram, Mihai Bendeac a felicitat-o pe Theo Rose pentru alegerea făcută. Mai mult decât atât, Bendeac a susținut că celebra cântăreață a reușit să transmită un mesaj frumos, din postura de persoană publică.

„Femeia asta a ales să poarte la nuntă o rochie în valoare de 80 de Euro (!!!). Pentru mine, Mihai Bendeac, acesta este cel mai mișto statement, cel mai frumos mesaj transmis de o persoană publică în ultimii (foarte mulți) ani. Bravo, măi fată!”, a scris Mihai Bendeac în dreptul unei fotografii cu Theo Rose în ziua nunții.

După ce Theo Rose a publicat primele imagini cu rochia de mireasă, au apărut și zvonurile legate de prețul pe care l-a plătit pentru ținuta de la nuntă.

Theo Rose a făcut publică prețul ținutei de nuntă

Din dorința de a evita speculațiile, Theo Rose a ieșit public și a spus câți bani a cheltuit.

Artista și-a cumpărat rochia de mireasă de pe un site celebru de haine, iar prețul ei a fost de 80 de euro, adică 400 de lei. Nici pantofii nu au fost scumpi! Theo Rose a dat doar 40 de euro pentru încălțămintea purtată în ziua nunții.

«Am văzut și că au întrebat multe fete despre rochia mea. Nu a fost 360 de dolari. Pentru ce am făcut noi, nici nu aveam nevoie de „fomfleuri” sau alte chestii. Eu cânt la evenimente, văd o grămadă de mirese, sunt și rochii mai pompoase, mai scumpe, frumoase. Eu nu aveam nevoie de așa ceva, nu mi-a trebuit. Am dat 80 euro pe rochia de mireasă, pe pantofi am dat 40 euro. (…) Mi-a și plăcut pentru că era simplă și cu toate astea avea puțină trenă, m-a surprins că există așa ceva atât de ieftin.», a spus Theo Rose pe Instagram.