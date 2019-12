Finanțatorul celor de la FCSB are toată admirația pentru Vintilă, antrenorul pe care a spus că nu-l va da niciodată afară de la echipa sa.

„Dacă îl am pe Vintilă – și nu o spun din curtoazie – nu mă mai interesează niciun antrenor din lume. Nici Mourinho. Atât de mult mă încântă. Vintilă e primul antrenor care nu va pleca de la Steaua. E primul antrenor pe care nu îl dau niciodată afară, indiferent pe ce loc ar fi.

Îl iubesc prea mult. De ce? Are atât de multă ascultare, în sens duhovnicesc, și este atât de înțelept, încât nu cred că nu va lua campionatul. Toată viața lucrez cu el, 25 de ani. Omul Vintilă pentru mine contează. Până la adânci bătrâneți lucrez cu el. Eu când o să mor, la înmormantarea mea vreau să vină el”, a spus Becali, la Look Plus.

FCSB va întâlni Craiova în această seară, de la 20:00, în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport. (FOTO: Digi Sport)

