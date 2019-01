MANEVRĂ politică INCREDIBILĂ. Noua ALIANȚĂ-SURPRIZĂ din România. Două nume CELEBRE, implicate în mutarea de ȘAH-MAT pentru Dragnea și Iohannis

Gigi Becali ar vrea să se întoarcă în politică și vrea să facă alianță cu Traian Băsescu. Informațiile au fost dezvăluite președintelui PMP, Eugen Tomac, pe când cei doi se aflau într-o stațiune montană.





„M-am întâlnit și cu președintele PMP, Eugen Tomac, la teleferic, acolo la munte. I-am zis că vreau să mă întâlnesc cu Traian Băsescu, să unim toate forțele astea de opoziție. Am uitat tot răul, gata. Mi-aș dori să mă întâlnesc cu el, că Băsescu e om deștept. Eu țin minte doar atunci când m-a sunat la pauza meciului cu Valencia și m-a invitat la președinție. A fost o onoare pentru mine,” a spus Gigi Becali la România TV, conform antena3.ro .

Într-un interviu acordat jurnalistului Victor Ciutacu, Becali a dat amănunte despre noul său partid. El a precizat că nu va candidat nici el nici fiicele sale, dar a pronunțat un nume surpriză din familia sa. Întrebat despre noul partid, Becali a răspuns:

„Lucrez acum. Am o bază de date. Oamenii cu care am vorbit sunt în baza de date. Dacă Dumnezeu mă luminează, voi lua o binecuvântare de la Patriarh. Dacă am rugăciunea părinților, voi face partidul. I-am întrebat pe oameni dacă o să sun goarna veți veni? Au zis că da!

Eu nu candidez, fetele mele nu candidează... Vasile Geambazi, un nepot de-al meu va candida și îi bate pe toți miniștrii la fundul gol.

O să fie un partid de dreapta, o să fie un partid naționalist și un partid al Bisericii. O să fie partidul cerului, între ghilimele.

Fac un partid al Bisericii. Al Bisericii poate să fie orice om care agrează ce va fi scris. Nu voi scrie Bilbia în statut, voi scrie lucruri de moralitate, cele 10 porunci pe care le au toate religiile din lumea asta”, a declarat Becali la România TV.

