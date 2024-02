Copil de 8 ani, senzație la Românii au talent. Bobonete i-a dat Golden Buzz

Bboy Nana este tânărul de doar 8 ani care a primit Golden Buzz de la Mihai Bobonete în sezonul 14 de la Românii au talent. Actorul a declarat că puștiul l-a uimit și că merită să ajungă în semifinală. Și ceilalți jurați au fost impresionați.

„Sunt șocat de-a dreptul! Tu ai văzut ce a făcut băiatul ăsta?”, a spus Mihai Bobonete.

Tânărul a declarat că îi place ceea ce face, dar că și-ar dori să aibă mai mult timp pentru jocurile video. Dacă ar câștiga premiul cel mare de la „Românii au talent”, în valoare de 120.000 de euro, Bboy Nana a spus că își va cumpăra jucării de ei.

Bobonete i-a dat Golden Buzz lui Bboy Nana

„Ești un fenomen!”, a spus uimit Dragoș Bucur. „Ești foarte bun și îmi e teamă că risc să nu te mai văd prea curând pe scena asta, iar momentul tău a fost unul unic de-a dreptul. La 8 ani să vii și să faci ce ai făcut tu. Să ne lași cu gura căscată și… tăcere după ce ai terminat. Și pentru că vreau să fiu sigur că mă mai întâlnesc cu tine și pentru că ești un fenomen…”, a spus Mihai Bobonete care a apăsat butonul de Golden Buzz în emisiunea de la PRO TV.

S-a mai dat un Golden Buzz

Și Emanuel Barica a primit Golden Buzz în noul sezon Românii au talent. El este artist stradal în Berlin și impresionează oamenii din diverse zone ale capitalei Germaniei cu talentul său. Artistul care se inspiră din filmele japoneze l-a uimit pe Andi Moisescu.

„Am vrut să cumpăr în România o hârtie și am dat 32 de lei. Am înnebunit! În Germania este un euro și puțin. (…) Sunt artist autodidact de 15 ani. Nu am pictori în familie. Am crescut de la vârsta de 7 ani cu desenele anime. Mama m-a lăsat în casă la un vecin, când aveam 7 ani, iar atunci am văzut prima dată desene animate, la un televizor alb-negru. (…) Am crescut cu multe exemple negative. Locuiesc în Germania acum și supraviețuiesc doar din a desena”, a spus Emanuel Barica.

A avut o viață grea

La vârsta de 5 ani, Emanuel a fugit de acasă și a locuit timp de 6 luni pe străzi, în București. Tânărul dormea la metrou, iar Poliția l-a găsit și l-a dus înapoi la familia sa. Ca să își câștige existența, mama lui vindea fructe și legume și lucra ca menajeră în casele oamenilor cu bani.