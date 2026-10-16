BBB - trei litere nenorocite deasupra prăpastiei

Editorialul semnat de Octavian Hoandră pornește de la conceptul de „distrugere creatoare” definit de economistul Joseph Schumpeter pentru a analiza situația economică actuală a României și tendința de a reduce viața reală la statistici. Triumfalismul menținerii ratingului de țară: Autorul critică festivismul cu care autoritățile și analiștii au sărbătorit rămânerea României în categoria recomandată investițiilor (ratingul BBB-, chiar la limita deasupra categoriei junk / nesatisfăcătoare).

Autorul subliniază că un rating bun indică doar capacitatea statului de a-și plăti datoriile către creditori, dar nu garantează o economie dinamică, creativă sau un trai mai bun pentru cetățeni. Critica „experților de televizor” și a automatizării umane: În stilul caracteristic EVZ, editorialul taxează abundența de specialiști și „explicatori” din spațiul public care reduc populația la indicatori precum „consumatori” sau „segmente vulnerabile”.

Oamenii reali sunt transformați în puncte pe diagrame, ignorându-se nevoile, temerile și inițiativa lor individuală. Esența dezvoltării economice: În viziunea schumpeteriană invocată în editorial, adevăratul motor al economiei nu este austeritatea sau bifarea unor parametri fiscali de către birocrați, ci întreprinzătorul inovator — cel care își asumă riscuri, creează piețe noi și generează valoare reală în societate.