Candidatul PNL și al Alianței USR – PLUS, Nicușor Dan, are un ușor avans în fața Gabrielei Firea, candidatul PSD, conform unui sondaj de opinie transmis de Novel Research.

Cercetarea sociologică realizată de Novel Research a fost realizat în ultima săptămânp de campanie electorală și măsoară intențiile de vot ale bucureștenilor la viitoarele alegeri locale de duminică. Potrivit datelor furnizate de această cercetare, Nicușor Dan are un ușor avans față de Gabriela Firea, cei doi fiind despărțiți de doar 2 procente.

Astfel, potrivit datelor publicate, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR – PLUS, ester creditat cu 42% în vreme ce Gabriela Firea, primarul în funcție, candiatul PSD, se bucură de susținerea a 40% dintre alegători.

Pe locul al treilea se află candidatul PMP, Traian Băsescu, care este creditat cu 9% dintre intențiile de vot.

Conform sondajului Novel Research, 55,6% dintre cei intervievați au declarat că vor merge sigur la vot. De menționat că cercetarea a fost făcută în perioada 23-24 septembrie, telefonic, pe un eșantion de 840 persoane și are o marjă de eroare de 3,7%.

IRSOP o dă câștigătoare pe Firea

În cursul zilei de joi a fost dat publicității un sondaj realizat e IRSOP care o dă pe Gabriela Firea câștigătoare a alegerilor de duminică cu un scor de 42%. În această cercetare, Nicușor Dan este creditat cu 35% din voturi, iar Traian Băsescu, candiatul plasat pe locul al treilea primește 15% in voturile bucureștenilor.

Conform comunicatului transmis de IRSOP, pentru sondaj, au fost intervievați telefonic un număr de 1.010 persoane, în perioada 21 – 23 septembrie 2020.

„Eșantionul este reprezentativ pentru populația rezidentă în vârstă de peste 18 ani din București. Toleranța de eșantionare este de +/- 3%. Procentele sunt calculate pentru repondenții care au declarat că vor merge la vot. Prezența la vot ar putea depăși 45%”, se arată în comunicatul IRSOP.