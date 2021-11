Bătaie între două vedete TV din România. Totul s-a întâmplat la baie. Poliția și ambulanța au intervenit de urgență

Nasrin Ameri și asistenta Simona Hapciuc ar fi ajuns să se bată după o ceartă aprinsă. Ambulanța și poliția ar fi ajuns de urgență la sediul televiziunii, iar Nasrin Ameri ar fi fost nevoită să meargă la spital.

Colega lui Nasrin ar fi urmărit-o până la baie și ar fi început să-i dea cu pumnii, cu picioarele și să o traga de păr. Aceasta a ajuns să facă un atac de panică în urma incidentului și a mers la Spitalul Elias din Capitală cu vântăi pe tot corpul. Fina lui Borcea a ajuns și la INML pentru certificatul constatator, iar ultima oprire a fost la poliție pentru a depunde plângere, potrivit unor surse din Antena Stars.

Fanii și-au dat seama că este ceva în neregulă după ce emisiunea a fost continuată doar de Dima Trofin.

Nasrin o dă în judecată pe Hapciuc!

Nasrin Ameri a hotărât să o dea în judecată pe asistentă, iar planul deja a fost stabilit cu avocatul său.

„Are vânătăi pe mâini și a făcut un atac de panică. A rămas câteva ore în spital, pentru investigații medicale”, a declarat o sursă apropiată prezentatoarei tv, potrivit impact.ro.

Simona Hapciuc nu și-a recunoscut fapta, iar șefii televiziunii urmează să o concedieze pentru episodul violent.

„Legat de scandalul în care am fost implicată astăzi, vreau să vă anunț că tot ce scrie în presă sub „declarația mea” este fals. Eu nu am dat nici o declarație. Dacă o voi face, o voi face doar pe pagina mea de instagram”, este mesajul transmis de Simona Hapciuc.

„Nu-i adevărat nici măcar că am smotocit-o. Presupun că există camere și se va vedea pe cameră”, a susținut aceasta.

Hapciuc, poze indecente pe internet

Simona Hapciuc a încurajat mămicile să își arate corpul pe rețelele de socializare, ba chiar mai mult, aceasta s-a pozat în ipostaze deocheate.

“Îmi doresc să încurajez cât mai multe mămici singure să-şi îmbrățișeze statutul și să realizeze cât suntem de puternice. Este o experienţă unică să-ți pui viața pe tava în faţa unei țări întregi și încep acest proiect plină de voie bună și speranța că vor fi familii care se vor putea inspira din stilul meu de parenting!”, a spus Simona Hapciuc.