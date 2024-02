Sport Sporturi bizare. Bătaia cu perne, mișcare fizică oficială, care face furori în SUA







În Statele Unite ale Americii a apărut un nou sport. Pillow Fight Championship (PFC) este o organizație sportivă profesionistă care organizează meciuri competitive de lupte cu perne.

În 2021, bătaia cu perne a devenit un sport oficial în SUA. Decizia a fost luată după organizarea primului turneu de către Campionatul de Bătăi cu Perne (PFC). Evenimentul a fost transmis telespectatorilor prin sistem pay-per-view. Astfel, tradiționala bătaie cu perne a devenit un sport în toată regula, cu reguli stricte și premii în bani.

Bătaia cu perne, sport profesionist în SUA

Steve Williams are meritul de a transforma această joacă cu perne într-un adevărat sport desfășurat în ringul de box:

„Nu este un loc unde stai și râzi și zboară fulgii pe lângă tine. Este un lucru serios. Sunt lovituri puternice cu perne speciale", a declarat Williams, CEO-ul Campionatului de Bătăi cu Perne, pentru Reuters.

Obișnuita bătaie cu perne din copilărie a fost transformată în sport profesionist de către americani. A avut loc și primul campionat de bătăi cu perne, numit Pillow Fight Championship, organizat în Miami.

Noul sport a avut și un premiu pe măsură, 5.000 de dolari și o centură de campion.

La prima ediție a noului sport profesionist din Statele Unite ale Americii au participat 16 bărbați și 8 femei. La categoria feminină, câștigătoarea turneului a ieșit brazilianca Istela Nunes, în timp ce Hauley Tillman a fost declarat câștigător, după ce l-a învins pe fostul luptător din UFC, Marcus Brimage.

IT’S A KNOCKOUT: Pillow Fight Championship crowns its first ever champions in Florida as the children’s pastime turns into a professional combat sport.

Each winner earned a title belt and $5000. https://t.co/EAhrTX6S2u pic.twitter.com/K2TDBGa144

— ABC News (@ABC) January 31, 2022

Bătaie cu perne și record mondial stabilit în 2014

4.201 de oameni s-au lovit cu pernele în tribuna unui stadion şi au intrat, astfel, în Cartea Recordurilor.

Distracţia a durat un minut, timp în care americanii din Dakota de Sud s-au lovit unii pe alţii cu pernele şi s-au distrat.

Recordul precedent a fost stabilit de 4.200 de studenţi din Statele Unite ale Americii.

Pillow Fight Championship (PFC) a fost fondat de Steve Williams în 2021

PFC: Pillow Fight Championship este prima ligă profesionistă de lupte cu perne din lume, cu luptători profesioniști. Cu toate acestea, PFC nu este doar pentru luptătorii profesioniști. A fost dezvoltat un set unic de reguli și regulamente, care permit oricui să participe.

Pillow Fight Championship este o alternativă sigură la sporturile de luptă tradiționale și violente.

Luptătorii profesioniști de prim rang ai PFC provin din diverse medii sportive și de arte marțiale mixte. Ulterior, Pillow Fight Championship s-a extins pentru a include ligi din Brazilia și Nigeria.

În Ghana, PFC a devenit un element de bază al comunității pentru toate vârstele, fiind inclusiv integrat într-un sport competitiv în școli, promovând competiția la nivel înalt și spiritul sportiv.

Pillow Fight Championship a pornit de la ideea de a dezvolta un sport de luptă real, care să se adreseze tuturor vârstelor, combinând lupta cu perne cu concurenți MMA experimentați & boxeri cu reguli stricte. Cu toate acestea, PFC nu se referă doar la lupte dure cu perne, ci și la divertisment și distracție.