Halep a vorbit cu jurnaliștii prezenți pe Aeroportul Henri Coandă despre relația pe care o are cu iubitul său, Toni Iuruc.

„Dumneavoastră aveți o relație? Foarte bine, să fiți sănătoși și casă de piatră (n.r. râde)! E un lucru normal la vârsta aceasta și consider că ar trebui mai multă discreție din partea presei, să am și eu intimitatea mea. Cum toată lumea are parte de o relație, așa am și eu”, a declarat Simona Halep la plecarea spre Toronto.

„M-am simțit bine după Wimbledon, dar viața mea nu s-a schimbat. Am liniște și fac totul cum îmi place”, a declarat regina de la Wimbledon.

