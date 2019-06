Băsescu devoalează minciunile din scandalul disponibilizării actorilor. Pe ce s-au cheltuit sume mari de bani

Președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, a declarat că sunt mulți directori de teatre care au mințit cu privire la motivele pentru care trebuie să renunțe la numeroase contracte.





Traian Băsescu a declarat că directorii de teatre care se plâng nu au spus adevărul decât parțial. Potrivit fostului șef de stat, nu mai sunt bani pentru electricieni, oamenii care se ocupă de sunet și video și alte categorii de angajați, deoarece sunt actori care nu au jucat deloc în ultimii ani, dar au primit salarii mari în tot acest timp.

„L-am văzut pe Caramitru azi și l-am urmărit, că sunt un admirator al lui ca artist. Îl admir și cât e longeviv în funcția de director al Teatrului Național.

Aici e un adevăr care trebuie spus și vi-l spun eu, care am fost primar și Bucureștiul are 12 teatre în gestiune proprie. Singurul care nu e e Teatrul Național, în rest toate țin de Primărie. Am avut discuții cu toți directorii de teatre, era o perioadă efervescentă când se făceau greve la teatre și nu știu ce. Le-am spus să trecem cu teatrele pe sistemul de teatre de proiect, adică nu mai aveți un număr fix de angajați, pe care-l și măriți în fiecare an și aveți actori care au 2-3-5 ani de când n-au jucat.

Cred că nu exagerez, și-i rog pe actori să mă scuze dacă eu greșesc, dar cred că 30% din actorii teatrelor din București - și sunt câteva sute în această situație, deci - n-au jucat de ani de zile, dar când vine ziua de salariu, iau salarii foarte mari.

Spuneți-i domnului director (Caramitru), nu știu dacă la Teatrul Național e cazul, dar știu sigur că asta e situația la altele din București, să dea afară actorii care n-au jucat în ultimii trei ani și o să vadă câți bani o să aibă pentru mașiniști. Lucrurile trebuiesc spuse cinstit.

Actorii sunt mari specialiști să vină la televizor să spună cum nu mai pot face, că n-au bani pentru mașiniști, dar domnule actor, eu te respect ca... se agită directorii de teatre, care spun toate adevărurile mai puțin pe ăsta: că au balansat enorm de salariați foarte bine plătiți, care se numesc actori, și care n-au jucat de ani e zile.”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Instituţiile de cultură din România se află în situația de a renunța la numeroase contracte din cauza problemelor financiare tot mai presante pe care le au. Spre exemplu, în Teatrul Național din București nu mai puțin de 54 de persoane vor fi în șomaj începând de luni.

