„Dă-ți demisia!” Lazăr, mesajul pe care nu ar fi vrut să îl primească niciodată din partea unui vechi locatar de la Cotroceni

Președintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, a declarat că, pe fondul atmosferei care s-a creat, procurorul general al României, Augustin Lazăr, ar trebui să demisioneze. Presupunând că Lazăr nu va face acest gest, atunci preşedintele Klaus Iohannis trebuie să îl elibereze din funcţie.





Traian Băsescu a declarat, duminică seară, că Augustin Lazăr nu are rost să continue o bătălie pe care o pierde întrucât procurorul general nu a contestat că a fost implicat în analiza liberărilor condiţionate la deţinuţi politici în perioada comunistă, conform Realitatea.

„Pe atmosfera care s-a creat, domnul procuror general ar trebui să demisioneze singur. Nu are rost să continue o bătălie pe care o pierde, pentru că nici dânsul nu a contestat că a fost implicat în analiza liberărilor condiţionate la deţinuţi politici. Nu are rost să mai stea, dacă nu, ar fi responsabilitatea preşedintelui ca, asigurând continuitatea condamnării comunismului, pe care a făcut-o un alt preşedinte înaintea domniei sale, să îl elibereze din funcţie. Este o formalitate, este simbolic pentru că dânsul mai are câteva zile de mandat, dar ar trebui făcută.”, a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu a precizat că, deşi nu există documente oficiale ale unei instituţii care să confirme acuzele aduse procurorului general, consideră că dezbaterea publică este suficientă, fiind alimentată cu destule documente pe această temă.

„Dacă nu demisionează, preşedintele ar trebui să îl elibereze din funcţie, nu pentru că există, în momentul de faţă nu există documente oficiale a unei instituţii care să confirme lucrul acesta, dar dezbaterea publică este suficientă şi a fost alimentată cu suficiente documente.”, a afirmat Băsescu.

Recent, au apărut în presă documente care demonstrează că procurorul general a fost șeful Comisiei pentru eliberări condiționate a Penitenciarului Aiud, poziție din care a refuzat eliberarea condiționată a unor disidenți anticomuniști, printre care și a lui Iulius Filip.

