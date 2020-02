„Nu-i pe masă, dar e în aer. Nu se știe dacă va cădea pe masă sau nu pentru că am acel proces pe care l-am pierdut la Curtea de Apel pentru că am tratat prea superficial, am fost foarte neglijent cu acel proces.

După ce o să apară decizia redactată, o să fac întâmpinare la Curtea Supremă și convingerea mea este că pot câștiga acel proces. Rămâne să vedem rezultatul și, în funcție de rezultat, voi lua și deciziile. Nimeni să nu excludă posibilitatea ca eu să candidez din nou la Primăria Capitalei”.

Totodată, europarlamentarul PMP a vorbit și despre candidatura lui Rareș Bogdan,

„Îl văd. (…) Candidatura nu i-ar prinde rău, dar i-ar prinde foarte rău să facă mandatul pentru că experiența lui administrativă este mică, nesemnificativă, iar primăria Capitalei este cea mai grea instituție pe care o are România, mai grea decât orice minister pentru că are tot atâtea servicii câte ministere are Guvernul, însă, spre deosebire de Guvern, Părimăria trebuie să livreze”.

Fostul șef al statului a afirmat că în cazul în care Nicușor Dan acceptă, PMP îl va susține în cursa electorală.

„PMP, fără să-l întrebe nimeni și fără să-i ceară Nicușor Dan, deocamdată, față de ce e în piața politică, va susține candidatura lui Nicușor Dan, dacă va accepta.

Dacă vor fi niște discuții pe crearea unei alianțe, PMP are variantă. Nu aș vrea să vă gândiți că nu poate ieși cu Paleologu sau cu Mihai Neamțu, candidatură la Primăria Capitalei. Sunt doi oameni care, cu certitudine, știu bine Bucureștiul și au și capacitatea să intre într-o dispută politică cu vorbăreața doamnă Firea.

Dacă Nicușor Dan va accepta să fie susținut de PMP, va fi susținut, dacă nu, ne vedem de candidatul nostru”, a spus Traian Băsescu la B1.

