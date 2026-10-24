Politica

Bărbații din Republica Moldova care nu au făcut armata ar putea urma cursuri militare de până la 42 de zile

Bărbații din Republica Moldova care nu au făcut armata ar putea urma cursuri militare de până la 42 de zileSursa foto: Ministerul Apărării
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Mai mulți bărbați din Republica Moldova ar putea fi obligați să participe la cursuri de pregătire militară care vor dura cel mult 42 de zile. Instruirea ar urma să fie organizată în mai multe etape, pentru a le permite participanților să își continue studiile sau activitatea profesională. Proiectul de lege se află în prezent la etapa de avizare, iar autoritățile susțin că noile reguli nu presupun chemarea simultană a tuturor bărbaților apți pentru serviciul militar.

Modificările legislative urmăresc extinderea posibilităților de pregătire militară pentru cetățenii care nu sunt încorporați în serviciul militar din diferite motive.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a explicat, în cadrul unei emisiuni de la „Vocea Basarabiei”, că introducerea noilor forme de instruire va fi realizată treptat. Ritmul va depinde de resursele financiare disponibile și de capacitatea Armatei Naționale de a organiza cursurile. Oficialul a precizat că proiectul nu prevede chemarea tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani.

„Nu înseamnă că după aprobare toți bărbații de la vârsta de la 18 până la 60 de ani vor fi chemați la armată. Și aici vreau să vin cu precizări pentru a exclude dezinformarea la acest subiect”, a declarat Anatolie Nosatîi.

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Pentru implementarea programului, Ministerul Apărării intenționează să prevadă fonduri distincte în bugetul pentru anul 2027.

Anatolie Nosatîi

Sursa foto. Facebook

Cursurile ar urma să fie organizate în mai multe etape

Autoritățile susțin că instruirea va fi concepută astfel încât să nu afecteze pe termen lung activitatea profesională a participanților. În cazul persoanelor angajate, pregătirea ar urma să fie împărțită în mai multe module, în loc să se desfășoare într-o singură perioadă continuă.

Calendarul exact al instruirilor nu a fost stabilit deocamdată.

„Noi nu vrem să luăm cetățenii de la activitatea lor care o desfășoară. Noi vrem să combinăm posibilitatea folosirii timpului liber sau timpul care va fi alocat de la locul de muncă pentru a da cea instruire care, după date, nu va depăși 42 de zile în total pentru a finaliza acest curs”, a explicat ministrul Apărării.

Potrivit lui Nosatîi, legislația actuală permite deja convocarea rezerviștilor pentru exerciții militare cu o durată de până la 45 de zile. Prin noile modificări, autoritățile urmăresc să extindă și să reorganizeze sistemul de pregătire.

Studenții ar putea face instruirea practică în vacanțe

Proiectul vizează și pregătirea militară a studenților. Componenta teoretică va continua să fie predată în cadrul catedrelor militare universitare, însă va fi completată cu activități practice în centrele de instruire ale Armatei Naționale.

Tinerii ar urma să învețe deprinderile militare de bază în cadrul unor sesiuni practice. Acestea ar putea fi organizate în vacanțe sau în afara orelor de studiu.

„Iar în timpul liber de la ore, vacanța de vară sau după orele de studiu, așa cum fac acum la catedră, trec teoria parte teoretică în cadrul facultăților, iar ulterior pe timp de câteva săptămâni vor trece partea mecanică în centrul de instruire al Armatei Naționale”, a precizat Anatolie Nosatîi.

Durata de cel mult 42 de zile se referă la noul program de pregătire propus. Modul concret în care vor fi repartizate perioadele de instruire urmează să fie stabilit de autorități.

Exerciții militare, Ministerul Apărării

Sursa foto: ministerul Apărării

Serviciul militar în termen rămâne obligatoriu

Noile forme de pregătire nu vor înlocui serviciul militar în termen. Acesta va rămâne obligatoriu și va avea în continuare o durată de 12 luni. Armata Națională va păstra sistemul mixt de încadrare. Asta va  include atât militari angajați pe bază de contract, cât și militari în termen.

Pentru perioada de încorporare din toamna și iarna acestui an, autoritățile și-au propus să recruteze aproximativ 1.200 de tineri. Proiectul privind noile forme de pregătire militară urmează să fie transmis Guvernului după obținerea avizelor de la ministerele vizate. Ulterior, documentul va ajunge în Parlament, unde va trebui examinat și votat în două lecturi înainte de a putea intra în vigoare.

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