Abia la miezul nopții bărbatul a fost în sfârșit scos afară. Cu opt orte în urmă, când s-a primit apelul la 112, acesta era acoperit de trei metri de pământ, într-un canal adânc de patru metri și lat de numai 60 de centimetri.

A fost o intervenție dificilă, arată pompierii. În primă fază au reușit să îi descopere bărbatului capul, și i-au pus o mască de respirat. Când victima a fost dezgropată până sub nivelul pieptului, malul s-a surpat din nou, iar manevrele au trebuit luate din nou de la zero.

”Am învins din nou, după mai bine de opt ore. Opt ore în care am săpat, am tremurat, ne-am rugat, cu atât mai mult cu cât victima este tatăl unui coleg de al nostru de la Gurahonț. Am avut încredere în noi, în forțele noastre și profesionalismul nostru. Ne-am făcut din nou datoria, datoria de salvatori. S-a prăbușit pământul peste noi dar nu am renunțat și, pâna în final, am învins”, au transmis cei de la ISU Arad.

În final, victima, un bărbat, 57 ani, a fost scoasă după 8 ore de intervenție, în viață și predată echipajului SMURD Terapie Intensivă Mobilă pentru a fi transportat la UPU Arad.

Te-ar putea interesa și: