23 aprilie

Balaurul lui Sf. Gheorghe a fost un stegozaur? Bună întrebare! HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 23 aprilie s-au născut William Shakespeare, Caterina de Medici, Max Planck, Joseph Turner, Serghei Prokofiev, Vladimir Nabokov, Shirley Temple, Gib Mihăiescu, Edmond Deda, Geo Constantiniu.

În calendarul creştin-ortodox este Sf.M.Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă şi Sf. Valerie. Sărbătoare mare, reper agricol şi pastoral.

La Mulți Ani, cu sănătate, viață lungă și frumoasă! Celor care poartă numele de Gheorghe, Georgete și alte derivate.

Era mare sărbătoare în ţinuturile noastre acum două mii de ani, poate şi mai mult, chiar patru-cinci mii. După “Mănicătoarea” urma „Păpăluhara” o sărbătoare direct din neolitic, în care strămoşii noştru cereau zeilor ploaie, sănătate, noroc şi pace!

Şi astăzi sunt obiceiuri populare cu/din Păpăluhară şi Goţoi sau Burduhoasa. (Sursă: Olteanu, Gorovei, Speranţia, Pamfile)

Păpăluhara era întruchipat de un fecior holtei care se acoperea numai de frunze de fag, îşi făcea un veşmânt special, inclusiv mască din frunze. Un alt băiat care nu cunoscuse femeia se îmbrăca într-un „costum” din coajă de tei. Era şi el mascat şi se numea Goţoi. Uneori teiul era înlocuit cu cireşul.

Apăreau amândoi în sat pe la ora mesei de dimineaţă a boierilor, adică ora opt, nouă, şi începeau să vorbească între ei în „limba copacilor”. Apoi începeau să meargă pe uliţele satului, însoţiţi de muzicanţi şi alţi flăcăi, dansând şi cântând cât puteau de tare. Oamenii îi întâmpinau cu bucurie şi îi udau. Cele două spirite ale copacilor se scuturau cât puteau, stropind mai ales pe fete şi femei ca să aibă noroc, să rămână grele şi să nască uşor.

Un gospodar mai înstărit se oferea să găzduiască Păpăluhara. Cei doi flăcăi lăsau în ograda omului veşmintele şi măştile lor, pentru că se spunea că gospodăria aceea va fi îmbelşugată şi toţi ai casei vor avea noroc. Începea ospăţul şi petrecerea, care era jumătate oferită de gospodar, jumătate de flăcăi, din banii şi băutura primită prin sat.

Un obicei vechi de când lumea, care avea şi o componentă masculină de iniţiere, probabil în tehnica vânătorii şi/sau a războiului. Camuflajul a fost întotdeauna folosit de vânători şi războinici.

De aici a fost uşor ca să se calchieze ziua în care îl pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Vedeți cu câtă ușurință se schimbă o zi de sărbătoare creștină! Creştinismul a avut şi are cel mai perfect sistem de misionariat şi de propagandă. Acum, întrecut de islam. Dacă la început ţinta convertirii au fost femeile, apoi, în secolul IV, femeile bogate, aristocraţia (vezi pe Elena, împărăteasa, mama lui Constantin cel Mare, cel care a făcut creştinismul religie de stat) ei bine, sub presiunea cultului lui Mithra, larg răspândit în marile unităţi militare romane, episcopii creştini au propus spre sanctificare militari, pe foarte puţinii creştini din armată.

E bine să fii Sfânt, nu? Militarii au primit o ofertă care nu a putut să fie refuzată! Sigur, se poate vorbi mult şi bine de identitatea mitului comisului Gheorghe cu cel al lui Perseu, din mitologia greacă. Nu contează… Nimic nu este nou sub Soare. Iar ce a fost, o să mai fie!

Dar mă duce gândul că pilda cu omorârea balaurului de către curajosul comis are şi o parte simbolică. Sau, numai simbolică! Balaurul este în noi! Se numeşte lăcomie, desfrânare, hoţie, minciună, cruzime, prostie, frică, ignoranţă, răutate… toate relele din noi! Omorâţi-vă balaurul din voi! Din noi, toţi, că nimic din ceea ce este uman nu-mi este străin!

Dacă, balaurul a existat cu adevărat? Şi legenda Sf.Gheorghe, mitul lui Perseu, nu sunt decât povestea poveştii, întâmplării adevărate de acum multe mii, poate zeci de mii de ani! Dar cărui ordin aparţinea balaurul? Reptilă, poate chiar… dinozaur?

Frank Edwards, în volumul său „Strange World”, este convins că a fost vorba despre un dinozaur, o fosilă vie! El ia în considerare o descriere a balaurului omorât de Sf.Gheorghe, făcută de călugări irlandezi, prin secolul VI-VII şi care aminteşte destul de exact de un stegosaurus. Acum, dacă a fost vorba despre călugări irlandezi, sper să fi fost şi treji, pentru că ceaţa rece a ţării verzi cam înclină sufletele cuvioase şi nu numai, către alcooluri tari ce dau multă imaginaţie.

Poate Frank Edwards are dreptate, nu zic nu, mereu se descoperă câte un speciment considerat dispărut de milioane de ani, acum multe milioane de ani, sau mai mult, zeci de milioane, fosile vii. Colo un peşte cu picioruşe, dincolo un melc cu cochilia pe invers etc etc

Ei bine, după icoanele bizantine, balaurul este un animal terestru, cu aripi nedezvoltate, poate crestele osoase ale stegozaurului, cu patru labe puternice şi cu o coadă lungă, vezi fotografia din titlu. Uneori, varsă flăcări. Probabil că avea o respiraţie… să nu mai vorbim! Dacă este vorba despre un dinozaur, a fost unul ierbivor, poate chiar un stegozaur, numai cei bipezi erau carnivori, cu una, sau două excepţii. Aşa că Sf. Gheorghe, Perseu etc au omorât o… vacă din Jurasic!

Ca să mă documentez în continuare asupra fosilelor vii, între care probabil că s-a aflat şi balaurul lui Sf.Gheorghe, mă duc să văd câteva episoade din „Primeval”, un serial mai vechi, britanic, ciudat, dar interesant, care explică cum apăreau dinozaurii în alte epoci, decât ale lor, prin singularități, portaluri spațio-temporale naturale și aleatorii. Foarte „british”, are nişte idei… ca din cărţile lui H.G. Wells!

Cel mai vechi ziar din lume ar putea să dispară! Este vorba despre Wiener Zeitung, fondat în 1703, supraviețuitor a numeroase revoluții și războaie, dar care ar putea să își încheie existența din cauza digitalizării Monitorului Oficial al Austriei pe care ziarul îl publica pe hârtie o dată pe săptămână.

Această schimbare poate fi fatală, deoarece veniturile generate de Monitor sunt în proporție de 75%, iar abonamentele pe care le aduce ajung la 18 milioane €, explică directorul ziarului, Walter Hämmerle. Fără aceste venituri, supraviețuirea ziarului, proprietate a statului, dar autonom pe linie editorială, este mai mult decât nesigură și va conduce la renunțarea la cel puțin 100 din cei 200 de angajați, între care, 60 jurnaliști.

Aflat în al 318-lea an de existență, Wiener Zeitung se pretinde a fi cel mai vechi cotidian în activitate din lume. Fondat în 1703 sub numele de Wiennerisches Diarium, ziarul a fost naționalizat în 1898 de împăratul Franz Joseph și a devenit astfel, ziarul oficial al statului austriac.

Deși aparține statului, Wiener Zeitung și-a păstrat independența editorială, iar reportajele politice și economice sunt de înaltă calitate.

Suntem un ziar mic care este angajat în jurnalismul independent de calitate, a explicat directorul său într-un interviu pentru agenția Efe. El recunoaște însă, că îi este imposibil să dezvolte un mijloc de comunicare publică fără susținerea guvernului actual care arată din ce în ce mai puțin interes pentru un jurnalism de calitate.

Toate companiile austriece sunt obligate să-și publice informațiile în Wiener Zeitung, plătind o sumă proporțională cu dimensiunile lor. Dar, guvernul condus de conservatorul Sebastian Kurz a adoptat o directivă comunitară referitoare la mijloacele digitale pentru a justifica încetarea apariției pe hârtie a Monitorului Oficial și deci, suprimarea cheltuielilor pe care le făceau companiile.

Directorul ziarului a mai subliniat pentru agenția Efe, faptul că diferitele administrații regionale și federale cheltuiesc sute de milioane de euro pe an pe publicitatea instituțională, bani de care beneficiază tabloidele cele mai la modă. Potrivit lui Hämmerle , cu doar 10 milioane de euro pe an, statul ar putea susține Wiener Zeitung care are un tiraj de circa 18 000 de exemplare pe săptămână, plus 40 000 în weekend.

Guvernul conservator a declarat că va susține publicarea Monitorului Oficial pe hârtie doar până la sfârșitul lui 2022.

Dar până la sfârșitul lui 2022 mai este cale lungă, multe zile, ca și cea de mâne, de exemplu, când, este o altă zi!

HOROSCOP 23 aprilie 2021

BERBEC Configuraţia astrologică îţi aduce noroc bun. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente. Apoi la râs. Că despre bani nu putem vorbi, pentru că nu prea există! Treci printr-o perioada de schimbari, poate de aceea banii sunt mediocru aspectaţi. Iar banii sunt o energie, un mijloc, nu un scop în sine.

TAUR Apare un aspect malefic, o cuadratura, dar se poate să fie doar o influenta negativa generala, o perioada mai neconfortabila care se intinde pe cateva zile, o indispozitie ca sa zicem asa, si mai putin un necaz concentrat. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui ! Ziua ta de naştere şi/sau onomastica este un prilej social de adunare a anturajului si de verificare a prieteniilor mai vechi si mai noi. La multi ani! Cu sanatate, belşug si pace sufleteasca! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid… Sanatatea este bună, exceptand, pentru un procent dintre nativi, răceala de rigoare!

GEMENI Dimineaţă densă, atenţie să nu uiţi „ceva, undeva”. Domeniul favorizat este cel sentimental, aşa că uită-te bine, poate întâlneşti pe „cineva, cumva”. Incepi ziua cu greutate şi o să tragi de tine toata perioada, pentru ca ai de facut niste comisioane familiale sau personale. Care nu iti fac nici o placere… Cu toate că zodia ta este încă departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri – care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea capricioasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine!

RAC Atenţie la vremea schimbătoare, dar şi la alergii şi la băuturile reci. Chiar dacă nu este ziua onomastică, de Sf. Gheorghe poţi primi mici „cadouri” de la membrii familiei şi/sau de la prieteni. Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Adesea, si astăzi este unul dintre acele cazuri, soluţia problemei se gaseşte in analiza atentă a descrierii faptelor! Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe monitor. O mică supărare, dar pe total perioada îti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp. Din trecutul tău apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, colegii sau prietenii. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta.

LEU Conjunctura şi în special poziţia lui Venus indică prietenii noi şi petreceri reuşite. Poate fi o alianţă de Gete şi Georgei care organizează o sărbătorire surpriză, cu atât mai reuşită! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine in propria piele. Ultimele ore ale zilei nu sunt grozave sub aspectul sănătăţii – te doare ceva! Poate o să ai o ocazia să-ti tratezi durerile acelea care te supără!

FECIOARĂ Lumea de astăzi este superficială aşa că trebuie să arăţi bine, ca să te simţi bine. Nu face economie când nu trebuie, este indicat, dacă nu obligatoriu, sa te îngrijeşti şi să te îmbraci bine. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti – ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp le pune in valoare. Proiectele începute în această zi pot aduce rezultate excelente. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doresti sa cumperi echipamente pentru menaj. Ultima jumatate a zilei este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reaprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

BALANŢĂ Moderaţie la regimul alimentar şi la băuturile reci, poate la petrecerea de Sf. Gheorghe! Astăzi, dragostea este bine aspectată. Atenţie la neatenţie, mai ales după ora 18, când este foarte bine să nu mai fii pe drum, ci acasă. Fă-ţi puţină reclamă în anturaj, că nu strică. Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Investeşte în transporturi sau joacă la bursa, care in perioada următoare nu prea pot face surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Multe surprize plăcute si altele mai putin agreabile – spun veştile, pe seară. Un incident neplăcut în a doua jumatate a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor.

SCORPION Dimineaţa amână ce nu poţi rezolva, este o metodă verificată. Mai ales dacă este vorba despre relaţii de serviciu sau personale, sentimentale, cam încordate, sau din contră, prea reci. Un eveniment îţi reţine atenţia. Analiza ta este încă o dată justă, trebuie să-i dai curs, aşteaptă, însă, momentul favorabil. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc. Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Nu da curs unor invitaţii pentru alte petreceri decât cele prilejuite de onomastica de Sf. Gheorghe.

SĂGETĂTOR Astăzi trebuie să stai liniştit şi să aştepţi, la „umbră”, ca ziua să treacă în linişte şi fără necazuri. Nu te implica în nimic important, dar nu uita să feliciţi pe cei care au onomastica astăzi. Ia-o mai uşor, nu te ambala peste măsură, că nu este cazul. O veste aşa-şi-aşa îţi îndreaptă atenţia către o relaţie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante şi nu programa întâlniri. Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil. Trebuie doar să treci peste criza de Sf. Gheorghe – o mică criză existenţială de tipul, vai cine sunt, de ce, de ce mi se întămplă tocmai mie, nimeni nu mă iubeşte, viaţa este o mare plictiseală, bla, bla, bla. Trebuie să realizezi că şi măîne este o zi care se va juca chiar dacă nu esti pregatit. Aşa încât pune-ţi un zâmbet de învingător şi arunca-te în lupta vieţii. Nike, zeiţa victoriei, care-l însoţea tot timpul pe marele Zeus iubeşte numai pe cei care se luptă. Zâmbind!

CAPRICORN Capricornii sunt conservatori şi foarte interesaţi de siguranţa personală. Nu uita acest lucru la petrecerea de Sf. Gheorghe. Nu amesteca utilul cu plăcutul! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Capricorn sunt cei mai mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută sa-ti ordonezi simţămintele şi planurile. Nu te grăbi, dar nici nu refuza. O atitudine inteligentă poate aduce mai multe informaţii la suprafaţă, aşa încât decizia să fie justă. Se profileaza o schimbare de situație. Pregateste-te !

VĂRSĂTOR Domeniul familiei, al parteneriatului de viaţă e avantajat de conjunctura astrologică, aşa că poţi profita ca să stabileşti unele lucruri cu jumătatea ta. Poate mica vacanţă de Sf. Paşti! Zvonurile circula repede si deformate. Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat şi tensionat. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Tot atunci îţi dai seama că nu poţi trăi din amintiri şi ca veşnicele tale comparaţii nu-ţi fac decât rău.

PEŞTI Ai ceva de sărbătorit, poate te cheamă Gheorghe! Stelele sunt bune cu tine, aşa că s-au hotărât să pună capăt efortului şi te îndrumă, pe seară, spre un loc unde te vei distra foarte bine! Multă prudenţă, mai ales în afaceri sau la telefon. După ora 14 totul este bine – profită din plin. Trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza utopiei şi încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică! Oricum în prima parte a zilei şi mai ales în jurul prânzului, comunicarea este avantajată, aşa că poti să te proptesti în faţa biroului şefului şi să-l somezi sa-ţi mărească salariul, sau să te trimeata la o perfecţionare la Paris. Dacă se uită urît la tine spune că ai glumit!