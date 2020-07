Fiul unui cunoscut milionar din România a fost reținut pentru furt. Este vorba despre băiatul omului de afaceri Georgică Cornu, Andrei, cel care este acuzat, alături de alte trei persoane că a furat haine de firmă din două mall-uri din Timișoara, la data de 30 iunie.

Primul furt s-a petrecut, după ora 18.00, în magazinul Peek & Cloppenburg din Shopping City Timișoara, de unde suspecți au furat marfă de 10.000 lei, după care au plecat cu o mașină până la la Iulius Mall, în magazinul aceleiași firme, de unde au furat marfă de 4.000 lei. Vineri, 3 iulie, polițiștii au efectuat cinci percheziții și au găsit bunurle furate. De asemenea, oamenii legii au ridicat și trei telefoane mobile. „La data de 03 iulie a.c., polițiștii Secției 4 au reținut 4 tineri cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

În fapt, la data de 30 iunie a.c., polițiștii timiseni au fost sesizați cu privire la faptul că după ora 18:00, au fost sustrase mai multe articole vestimentare din doua societăți comerciale de pe raza municipiului Timișoara.

Dintr-o societate comerciala situata in Calea Sagului din municipiu, au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 10.000 de lei, iar din cea de-a doua societate situata in Piata Consiliul Europei au fost sustrase articole vestimentare in valoare de 4000 de lei.

În urma investigațiilor efectuate de către polițiștii Secției 4, au fost identificati 2 băieți de 20 de ani și două fete de 24 și 25 de ani, bănuiți de comiterea faptelor.

Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J Timiș”, se precizează într-un comunicat al Poliției Timiș.

În urmă cu șapte ani, la vârsta de 13 ani, Andrei Cornu a fost filmat în timp ce își bătea un coleg folosind o bâtă. După acel eveniment el a postat pe Facebook mesajul „cred că nu a mai stat pe fund o săptămână”.