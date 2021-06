În 2021, după un an complet de școală online, 51% dintre elevi fac meditații particulare de pregătire pentru BAC sperând sperând să compenseze lipsurile cauzate de pandemie, în timp ce 9.4% dintre profesori oferă acum elevilor și posibilitatea de pregătire online, potrivit studiului Digital Nation despre Impactul meditațiilor în nota de la Bacalaureat, la care au participat peste 1.800 elevi și profesori.



Dimensiunea industriei meditațiilor nu mai este o noutate, însă noile date Digital Nation arată o corelație directă între accesul la pregătire suplimentară și rezultatele atât individuale, cât și naționale, la Bacalaureat. Studiul demonstrează că elevii care “reușesc”, în general, să atingă performanțe la BAC sunt cei care fac meditații particulare: chiar profesorii declară că 72% dintre elevii cu media peste 8 la BAC fac meditații și ca acestea ridică în medie nota elevului la BAC cu 2-3 puncte. De aceeași părere sunt și 59% dintre elevi, care îi consideră puternic dezavantajați pe colegii lor care nu își permit costurile orelor de pregătire suplimentară.



Pentru 54.9% dintre elevi, meditațiile private sunt deosebit de necesare în pregătirea pentru examenele importante, iar nevoia de pregătire suplimentară este resimțită acut în special de către elevii care dau BAC-ul anul acesta, care sunt puternic nemulțumiți de cum s-a desfășurat școala online în pandemie: 27% dintre aceștia declară că au nevoie de meditații mai ales pentru a înțelege ce s-a predat la clasă: ‘N-am învățat nimic. 90% din profesori au fost 0. În continuare am bacul și s-a lucrat mai mult la sport decât la română, ne-a spus Tudor, 18 ani, Clasa a XII a la Liceul Teoretic Nicolae Iorga, București



Având în vedere situația pandemiei și a creșterii învățământului digital, o nouă nișă ce promite să accesibilizeze accesul la meditații crește impresionant. Apetitul pentru meditații online este maxim pentru aproape jumătate dintre elevii din România, iar peste 72% dintre ei folosesc și internetul ca sursa complementară de învățare. La rândul lor, 30.8% dintre profesori consideră că meditațiile online sunt mai avantajoase pentru cei care le susțin, deși doar 13.2% dintre profi consideră că meditațile online sunt avantajoase și pentru elevi.

‘“Faptul că atât de mulți elevi au nevoie de meditații și că, în același timp, sunt deja obișnuiți cu școala online ar trebui să ne dea de gândit dacă nu cumva e momentul perfect să trecem, la nivel național, atât învățământul remedial cât și meditațiile și într-o formă digitală, accesibilă tuturor.” susține Iris Ursea, coordonatorul programului Gata de Bac, ințiat de Digital Nation.



Pentru a testa ideea unei reforme digitale în industria meditațiilor, Digital Nation a creat Gata de Bac, un program pilot, prin care profesori de top oferă ședințe complete de pregătire de grup la materii cheie precum Limba Română și Matematică, pentru un sfert din costul normal al unei singure ședințe de pregătire.

În programul Gata de Bac, Teodor Florin Stoica antrenează online peste 130 de elevi simultan, din peste 32 de localități, pentru examenul de BAC la matematică. Atât webinariile, cât și testările și exercițiile sunt automatizate, iar învățarea vine din arhitectura tip peer to peer learning, specifică învățământului în Vest. Principalele diferențe remarcate de el în rândul elevilor care fac pregatire online este că se simt mai odihniți, mult mai puțin stresați și intimidați, simt că au mai mult curaj să răspundă când sunt în incinta camerei lor și se pot concentra mai bine. În plus, pentru cei 7.2% dintre elevii care au încercat deja meditațiile online experiență de învățare digitală este una completă, care are ca principal beneficiu faptul că explicațiile se pot revedea oricând și că totul este organizat în mod eficient și la îndemână.

‘Vremurile pe care le trăim nu îi mai ajută pe copii să se organizeze, aici ivindu-se cel mai important rol al „meditatorului”. Copiii nu sunt capabili să-și structureze materia pentru examen în același timp în care școala îi solicită extrem de mult. Sistemul de meditații este unul complementar, nu paralel, cu sistemul de educație standard. Pentru elevii care nu sunt în ani terminali meditațiile sunt un soi de mentenanță, însă pentru cei de clasa a XII a este mult mai mult de atât, ce eficientizează pregătirea la nivel de time management, organizare, planning – skill-uri care nu sunt predate nicăieri la școală.’ este de părere Teodor Florin Stoica, meditator în cadrul programului Gata de Bac.



Gata de Bac oferă un parcurs complet de pregătire online, structurat pentru examenele la Limba și Literatura Română și Matematică, acces la o comunitate de 25+ profesori de specialitate care oferă suport online 24/24 elevilor, precum și posibilitatea ca elevii să interacționeze și să lucreze în grupe și să se bucure de funcționalitățile clasice ale platformelor de învățare online precum arhivă, istoric, notificări, automatizări, chat etc. Lansat ca program experimental de către Digital Nation în relație cu elevii, după experiența de succes a programului Profesor în Online, care a format peste 40.000 de profesori din România în predarea online, programul Gata de Bac testează în premieră eficiența meditațiilor online de grup și modul în care acestea sunt percepute de către elevi. Mai multe detalii pe profesorinonline.ro/bac



DIGITAL NATION

Digital Nation lucrează de peste 7 ani la digitalizarea forței de muncă din România. Eforturile organizației se îndreaptă către toate categoriile de public dornice de specializare sau reconversie în zona digitală, prin programele Generatia Tech, IMM in Online și Profesor in Online. Mai multe detalii puteți găsi la adresa digitalnation.ro și GeneratiaTech.ro.