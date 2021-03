Avioanele de luptă au fost o componentă- cheie în apărarea aeriană a Rusiei. Au fost direcționate peste apele neutre din Marea Baltică, Barents și Marea Neagră și au fost dislocate pentru a escorta avioane de recunoaștere și de patrulare.

Dezvoltat în timpul Războiului Rece de către Sukhoi Design Bureau și fabricat de Irkut Corporation, avionul de luptă bimotor a fost răspunsul Uniunii Sovietice la luptătorii de generația a patra din Statele Unite, inclusiv Grumman F-14 Tomcat și F-15 Eagle, scrie publicația NationalInterest.

Avionul Su-27 de generația a patra a fost proiectat cu două motoare cu turboventilare. A fost dezvoltat ca un adevărat demon al vitezei și putea atinge 1.600 mph la altitudine sau 870 mph la nivelul mării. Primul prototip Flanker-A a zburat la 20 mai 1977, intrând în serviciu ca Flanker-B în 1984.

Nu a fost conceput inițial pentru export, iar producția Su-27 a continuat și în ultimele zile ale Uniunii Sovietice, fiind exportat în China, Vietnam, Etiopia și Indonezia.

Su-27 a supraviețuit sfârșitului Războiului Rece pentru a deveni unul dintre cei mai importante avioane de luptă de export din lume.

Moștenirea aparatului de luptă sovietic din epoca Războiului Rece trăiește până în secolul XXI. A fost construit sub licență în China sub numele de J-11 (dar cu controverse), în timp ce o altă variantă, Su-30MK a fost produsă în India sub licență locală. Ucraina a operat și Su-27M1, o versiune modificată care are noi sisteme de navigație, radar și o capacitate sporită de a utiliza muniții aer-sol neghidate.