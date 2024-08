International Avioanele F-16 au ajuns în Ucraina. Prima imagine surprinză la Liov







Ucraina. Mult-așteptatele avioane de luptă F-16 au ajuns în Ucraina. Primul transport al aliaților NATO a fost realizat și are scopul de a sprijini țara vecină în război. Prima imagine cu un avion de luptă a fost deja surprinsă în Liov.

Primul lot de avioane de luptă F-16, provenind de la aliații NATO, a ajuns în Ucraina. Această livrare a fost mult așteptată și are scopul de a întări capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor rusești, conform Bloomberg. Termenul stabilit pentru livrarea avioanelor, care sunt fabricate în SUA, era sfârșitul acestei luni, și a fost respectat, potrivit unor surse anonime. Totuși, numărul avioanelor livrate este relativ mic, estimându-se între 3 și 6 aparate. Se estimează că, până la sfârșitul anului 2024, Ucraina ar putea dispune de maximum 10 avioane de luptă F-16. De asemenea, BulgarianMilitary.com a raportat că Wall Street Journal a indicat începutul livrărilor de rachete și „alte arme avansate” pentru aceste avioane F-16.

Această actualizare apare la scurt timp după ce s-a raportat că doar șase piloți ucraineni au fost instruiți de țările europene membre ale NATO, ceea ce permite în prezent operarea doar a trei avioane F-16. În plus, Statele Unite urmează să furnizeze Kievului rachete antiradar aer-sol AGM-88 HARM, rachete AIM-120C-8 AMRAAM și rachete aer-aer AIM-9. Totuși, Wall Street Journal menționează că termenele de livrare pentru aceste arme avansate sunt confidențiale, dar se așteaptă să fie imediate.

Avioanele ar fi participat deja la prima lor misiune în Ucraina

Avioanele ar fi efectuat deja prima lor misiune, scrie The Telegraph. Printre sursele care au confirmat această informație se numără și site-ul Dumskaya, care a publicat ceea ce se consideră a fi prima fotografie a unui avion F-16 zburând deasupra Ucrainei. Aeronava din imagine nu avea semne de identificare, inclusiv numărul de zbor de pe coadă. Oleksii Suhoi, editorialist militar la Dumskaya, a confirmat sosirea primului lot de avioane F-16, subliniind că numărul acestora este destul de mic.

Ucrainenii nu confirmă însă primirea avioanelor de luptă

În timp ce sursele occidentale confirmă sosirea avioanelor, Kievul nu a confirmat și nici nu a infirmat oficial acest lucru. În reacție la raportul Bloomberg, Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Zelenski, a declarat că Ucraina nu va confirma și nici nu va dezminți informațiile media referitoare la sosirea avioanelor de luptă. El a subliniat importanța menținerii unei ambiguități strategice în această privință, subliniind că componenta aviatică este esențială pentru supraviețuirea Ucrainei și că orice confirmare oficială ar trebui să vină din partea președintelui sau a comandantului suprem.

De asemenea, pe Twitter (X) a apărut prima fotografie a unui avion zburând deasupra Ucrainei, mai precis deasupra orașului Liov, situat în vestul țării, la granița cu Polonia. Fotografia este însoțită de comentariul: „The cat is out of the bag and it seems that they wanted us to know/Pisica a ieșit din sac și se pare că vrea să fie văzută.”