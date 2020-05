Motivul? Frica de boală! Dar chiar şi această simplă frică poate să creeze simptome de boală.

Gaspar Gyorgy, psiholog: “Din cauza acestei frici de boală s-ar putea ca persoana să nu vrea să iasă din casă, să evite să meargă la serviciu, să ceară scutiri medicale pentru a se proteja”.

Toate acestea se vor întâmpla din cauza nesiguranţei şi a faptului că nu avem garanţia că un coleg sau un prieten nu este infectat. Acesta fiind primul pas spre singuratate…

Şi continuă: “Ce am observat eu în calitate de psihoterapeut este că în momentul în care ne cuprinde o frică, dacă nu avem pe cineva apropiat cu care să comunicăm această frică, se amplifică, se mărește acesta frică”.

Devenim ipohondri

Gaspar Gyorgy: “Când vine vorba de ipohondrie, ceea ce au observat specialiștii este că, de cele mai multe ori, persoana își experimentează într-o manieră exagerată senzațiile – nu am o problemă serioasă, nu am Covid-19, dar pentru că am început să tușesc, pentru că am început să simt o căldură mă confrunct cu ceva foarte grav”, a mai spus expertul citat de protv.