Avertisment pentru toți românii! Ce nu au voie să facă sub amenințarea unui război nuclear. „Este absolut interzis”

În ultimele zile, foarte mulți români merg la farmacii pentru a achiziționa iodură de potasiu, fără a fi conștienți de pericolele la care se supun. Farmacista Beatrice Speteanu a semnalat o astfel de situație chiar în capitala București, pe Calea Victoriei, unde oamenii solicită medicamentul fără a cunoaște detalii despre ce este acesta sau în ce condiții se administrează.

Românii iau cu asalt farmaciile, după amenințările privind războiul nuclear

„Săptămâna trecută a început să crească cererea de comprimate de iod, iar în ultimele zile cred că unul din doi oameni (sună și) întreabă de iodură de potasiu. Majoritatea nici nu ştiu ce este, pentru ce se ia, cum se administrează, ştiu doar că trebuie să fie în casă”, a spus farmacista Beatrice Speteanu, avertizând că iodura de potasiu nu se ia preventiv.

Medic primar endocrinolog și doctor în științe medicale, Corina Neamțu a atras atenția asupra pericolelor la care se supun românii care procură în această perioadă iodură de potasiu cu scopul de a o consuma în cazul declanșării unui război nuclear.

„Nu este o atitudine corectă, pentru că facem exact cum am făcut stocuri de plaquenil, de mai ştiu eu ce medicamente din Republica Moldova, de multe medicamente pe care niciunul dintre noi nu le-am folosit în timpul pandemiei, şi acum expiră. Exact aşa se va întâmpla şi cu potasiul”, a arătat medicul Corina Neamțu.

Iodura de potasiu nu se administrează preventiv

Doctorul în științe medicale a explicat că iodura de potasiu nu se ia preventiv, ci este indicată spre a fi administrată doar în cazul unui accident nuclear, după ce acesta s-a manifestat.

Potrivit specialiștilor din domeniul Sănătății, iodura de potasiu se administrează la 2 până la 6 ore maxim de la incident, doză unică, stabilită. În cazul copiilor, doza este mică. În cazul adulților în vârstă de 40 de ani, de exemplu, doza unică este de 130 de miligrame.

„Eu am trăit accidentul nuclear de la Cernobîl, când nu am primit iodură de potasiu pentru că ieşisem din vârsta de sub 18 ani şi au primit copiii şi militarii şi ştiu exact despre ce este vorba. În cazul în care se va întâmpla, ceea ce nu ne dorim deloc, un accident nuclear sau un accident de la una dintre centralele nucleare, atunci evident că va fi indicat să se ia iod”, a spus medicul Corina Neamțu, pentru news.ro.

Cu toate acestea, cadrul medical a oferit asigurări că în cazul în care un astfel de scenariu dezastruos se materializează, iodura de potasiu nu trebuie procurată acasă întrucât autoritățile naționale vor asigura o schemă de ajutor în acest sens.

Este absolut interzis! Pericolele administrării iodurii de potasiu

Medicul Corina Neamțu a subliniat că este absolut interzis să luăm profilactic orice formă de iod în dozele care trebuie să blocheze tiroida.

„Odată ce tiroida va fi blocată în a capta iod din atmosferă, cel radioactiv în cazul unui nedorit, unui puţin probabil accident nuclear, după ce este blocată, ea se va debloca în timp, pentru că este un mecanism doar temporar şi va produce din iodul pe care l-am înghiţit hormoni foarte mulţi, şi în funcţie de vulnerabilitatea individuală şi de prezenţa anticorpilor anti tiroidieni la unii pacienţi, şi sunt destui pacienţi cu această boală, vom avea la uşă pacienţi cu hipotiroidism foarte sever sau, cel mai grav scenariu, pacienţi cu hipertiroidism foarte sever.

Profilaxie nu există, există numai în cazul extrem de puţin probabil în care se va întâmpla un accident nuclear.

Iodura de potasiu pe care am lua-o are legătură strictă cu iodul radioactiv, însă în centralele nucleare există foarte mulţi izotopi radioactivi de care nu suntem deloc protejaţi şi nu avem cu ce. Singurul pentru care avem un remediu este iodul radioactiv.

În mod sigur există o strategie naţională pentru asta, sunt absolut convinsă că se lucrează la acest lucru, colegii mei din comisie lucrează la acest lucru, nu putem să ne apucăm noi ca indivizi să ne luăm singuri medicamente în cazul puţin probabil şi ipotetic al unui accident nuclear”, a explicat doctorul în științe medicale Corina Neamţu.