Avertisment la convocarea lui Iohannis: „Să nu îndrăzniți să vă opuneți!”

După ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că, marți și miercuri convoacă la consultări toate partidele pentru a discuta despre aplicarea referendumului de duminică, liderul PNL a transmis un mesaj politicienilor.





„Să nu îndrăzniţi să vă opuneţi voinţei exprimate de cetăţeni! Voinţa exprimată de popor, care deţine suveranitatea şi care s-a exprimat în cadrul unui referendum constituţional, este obligatorie pentru toţi oamenii politici. Vă atrag atenţia că orice tentativă de a boicota punerea în practică a acestui referendum este neconstituţională şi vă va arunca în afara vieţii politice din România", a declarat Ludovic Orban.

Acesta a precizat că PNL este consecvent unor idei în acţiunea politică şi publică - toleranţă zero faţă de corupţie, integritate în exercitarea funcţiei publice, asigurarea unei justiţii independente care să poată să facă dreptate fiecărui cetăţean român, o funcţionare a puterii judecătoreşti constituţională ca o putere de sine stătătoare şi neintervenţia politicului în funcţionarea Justiţiei. „PNL salută decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a invita partidele la consultări, la Cotroceni, pentru a transpune în realitatea politică şi juridică voinţa exprimată de cetăţenii români în cadrul referendumului convocat de preşedintele României. PNL va participa la consultările de la Cotroceni. Luni am convocat reuniunea Biroului Politic Naţional al partidului. Vom stabili componenţa delegaţiei şi mandatul PNL la aceste consultări. Pentru noi voinţa exprimată de cetăţean este lege, pentru noi orice iniţiativă de modificare a Constituţiei sau a legilor necesară pentru transpunerea în realitatea politică şi juridică a voinţei exprimate de cetăţeni este, de asemenea, prioritate zero şi va fi sprijinită de PNL", a spus Orban.

Joi seara, președintele a anunțat că a trimis partidelor invitații la consultări pentru a pune în aplicare rezultatele referendumului. „Sunt foarte bucuros să anunţ că 6,5 milioane de români au răspuns cu Da la cele două întrebări. Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem în practică ceea ce a decis poporul prin referendum. Am decis să convoc partidele parlamentare la consultări pe această temă", a declarat Iohannis.

LIVE VIDEO Simona Halep - Magda Linette SE JOACA ACUM la Roland Garros!

Pagina 1 din 1