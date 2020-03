Mihai Leu, fost campion mondial de box profesionsit, campion național de raliuri, a povestit la GSP Live, câteva aventuri trăită după ce a fugit din România în 1987. Pugilistul a fost înșelat și a rămas fără bani în Germania, fiind păcălit de oameni de la care nu se aștepta.

M-am dus la Atena și am căutat restaurantul București, pentru că acolo se strângeau românii. Le-am zis celor de acolo «Bună seara, mă numesc Mihai Leu și vreau să rămân aici», românii mai știau de mine, fiind sportiv eram destul de cunoscut. Mi-au dat de mâncare și le-am zis că nu am unde să mă duc, apoi m-a luat unul dintre români acasă, care se ocupa cu haine furate. Oamenii ăia m-au ajutat și au fost foarte drăguți cu mine, le voi fi recunoscător toată viața. M-au ajutat, am avut unde să dorm.

I-am rugat să mă ducă la o sală de box ca să intru în lumea mea. Cei de acolo l-au chemat pe președintele clubului și a zis că îmi dă casă, mașină și cetățenie să rămân acolo.

Radu mi-a zis să nu rămân în Grecia că nu e bine, apoi nu m-am mai dus la sală. A venit Radu în Atena după mine și am trecut din Atena în Italia cu feribotul. Eu nu am avut acte, așa că șoferul m-a ascuns pentru 700 de dolari într-o ladă sub patul lui. A trebuit să stau foarte mult acolo, cam 36 de ore.

Am traversat Italia cu tirul și după am ajuns în Franța, tot la un restaurant românesc unde să strângeau românii și unul dintre ei m-a luat la el acasă. Tot cu aproximativ aceleași lucruri se ocupa și acesta. I-am zis că vreau să dau de antrenorul lotului național din Franța, au sunat de acolo la Federația de Box și au zis că antrenorul lotului e plecat, vine după Crăciun. Cu românul cu care am rămas în Franța am mai fost prin orașe, m-a mai văzut cum sunt și mi-a zis că trebuie să plec de acolo de la el. Pentru că nu e locul meu lângă ei.

Apoi am ajuns în Germania într-un portbagaj. Acolo am ajuns la primii romani care mi-au luat banii pe care i-am câștigat. Cei care aveau viața asta a lor… m-au ajutat. Cel la care am ajuns, român cinstit care lucra într-o uzină, mi-a furat primii bani, 20.000 de mărci. Cel de la care am plecat din Franța, mi-a dat 300 de franci francezi. Aproximativ 100 de dolari.

Mi-a furat destul de mulți bani, mai ales pentru mine care nu aveam nimic, nici măcar cu ce să mă îmbrac, era ceva la care nici nu puteam visa. Contactul cu capitalismul a fost foarte dur pentru mine. În Grecia, când mi-am vândut geaca de piele am mai cerut și o ciocolată, pentru că doamna căreia i-am vândut-o avea un chioșc, și nu a vrut să-mi dea”, a povestit Leu.

Te-ar putea interesa și: