Faptul că nimeni nu a respectat minimele norme de protecție și de distanțare socială, impuse de ordonanțele militare, a dus la un scandal monstru, în care, culmea, premierul a cerut demiterea directorului Aeroportului Cluj Napoca, David Ciceo.

Dacă măsurile de distanțare socială erau păstrate în interiorul aerogării, unde siguranța este asigurată de Aeroportul Internațional Cluj Napoca, în exterior, adică în parcare, unde se afla gloata de oameni, nimeni nu se ocupa de nimic. Această parcare este administrată de Consiliul Județean Cluj, prin firma Goto Parking. Această societatea nu a luat nicio măsură și nici nu a anunțat alte instituții despre situația creată în parcarea aeroportului.

Mai mult, Aeroportul Cluj Napoca a notificat societatea de lichidatori judiciari care administrează interesele de afaceri ale firmei care se ocupă de parcarea aeroportului. Astfel, în data de 9 aprilie, de la pe adresa de email a Aeroportului Cluj Napoca a fost trimis următorul mesaj: ”Bună ziua! Având în vedere că sunteți administratorul parcării desemnat de către Consiliul Județean Cluj, va solicităm să luați măsurile necesare pentru respectarea distanței între pasageri stabilite prin actele normative emise de autoritățile naționale”, se arată în mail.

Mai mult, de la Aeroportul Internațional Cluj Napoca a plecat la Consiliul Județean Cluj, adresa 6172/9 aprilie 2020, adresată președintelui CJ Cluj, liberalul Alin Tișe, vicepreședintelui CJ Cluj – liberalul Marius Mânzat, prin care sunt informați despre situația existentă în parcarea aeroportului.

”Având în vedere că firma GOTO Parking administrează parcarea aeroportului, vă rugăm să dispuneți acestei firme luarea măsurilor necesare pentru respectarea distanței între pasageri stabilite prin actele normative emise de autoritățile naționale”, se arată în documentul semnat de David Ciceo.

În ciuda acestor probe, liberalii, chiar prin vocea lui Ludovic Orban, i-au cerut ”capul” lui David Ciceo, care este și președintele Asociației Aeroporturilor din România și membru în boardul Asociației Internaționale a Aeroporturilor.

„Poate închideți aeroportul Cluj, domnule ministru (Lucian Bode – n.red.), după ce am văzut astăzi (joi – n.red.) la televizor. E inadmisibil. Am vorbit cu Consiliul Județean. Au avut două tentative de schimbare a acestui manager, care au fost oprite de instanță … Este inadmisibil ce s-a petrecut acolo. Noi trebuie să folosim toate pârghiile pe care le avem sa-l tragem la răspundere pe managerul aeroportului. Nici măcar nu a informat Comitetul Județean pentru situații de urgență și pe prefect privitor la aceste zboruri. Nu a luat nicio măsură privitoare la distanțarea fizică, privitoare la obligativitatea de asigurare a echipamentului de protecție. Am solicitat și prefectului personal să demareze toate procedurile posibile pentru a-l trage la răspundere pe managerul de la Aeroportul Cluj”, a spus premierul Ludovic Orban, în ședința de guvern de joi, evident fără să cunoască adevărul.

Mai mult, Alin Tișe, președintele CJ Cluj, care a pierdut mai multe procese pentru calomnie cu directorul aeroportului, a sărit și el și din spatele biroului de la Consiliul Județean Cluj, aducându-și aminte că a fost făcut ”mincinos” de un judecător, chiar într-un proces cu Ciceo. ”Comportamentul domnului Ciceo este flagrant și în disprețul legii. Încălcarea Ordonanțelor Militare nu are legătura nici cu parcarea și nici cu neparcarea. Trebuie pur și simplu respectate. Punct! Organele abilitate trebuie să se autosesizeze și să-i bage la pușcărie pe cei responsabili. Dacă era vorba despre un politician implicat în câte ilegalități sunt la aeroportul clujean, demult era judecat și condamnat. Acum vede întreaga lume cine și ce se întâmplă la Aeroport, câte ilegalitățile flagrante se întâmpla acolo”