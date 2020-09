17 septembrie

Autonomia strategică a UE. Vești bune pentru România. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

Pe 17 septembrie s-au născut Konstantin Ţiolkoski, Chaim Herzog, Stirling Moss, Anne Bancroft, George Bacovia, Valentin Teodosiu, Gica Iuteş, Alexandru Cosmovici, Nicolae Ioana.

În calendarul creştin astăzi este pomenită Sf. Sofia, cu ale ei trei fete: Pistis, Agapis şi Elpis.

În „Kalendar”: „Dacă păsările călătoare nu se duc înainte de Sf. Sofia, atunci iarna va fi caldă înaintea Crăciunului (A.Olteanu, după Mangiuca). Este vorba de „mica vară a Sf. Martin” de care ne-am bucurat şi în decembrie 1989.

„Evenimentul Zilei” din ziua de 17 septembrie 1987 s-a întâmplat pe malul unui lac din Siberia. Un vânător a luat la ochi o raţă. A tras… şi la picioare i-a căzut o ştiucă mare! Se presupune că ştiuca a vrut să atace raţa şi probabil a apucat-o de o lăbuţă – pasărea speriată, a luat înălţime şi a intrat în linia de tir a vânătorului.

Curios este faptul că siberianul se jură pe strămoşii lui că a văzut numai raţa prin cătarea puştii… nici urmă de ştiuca de zece kilograme, plină cu icre! Poveste vânătorească sau… altceva, mult mai neliniştitor!

Se întâmplă multe lucruri ciudate pe Pământ. De exemplu în fiecare an dispar fără urmă circa două sute de mii de oameni. Nu este vorba de cei care fug de acasă, sau au probleme cu fiscul şi justiţia şi se fac nevăzuţi. Aceia sunt o altă categorie de ordinul milioanelor… Ci pur şi simplu oameni obişnuiţi, marea majoritate tineri, care nu au niciun motiv să dispară…

Extratereştrii, falii spaţio-temporale, universuri paralele, sau… vânătorii de organe?

Dar, să vă răspund la unele întrebări care se tot repetă.

Nu, ascendentul nu „este mai important decât zodia” la nicio vârstă! Probabil că este vorba de zodia în care cade ascendentul, care este doar direcţia Est în momentul naşterii şi atâta tot! Este o erezie, o minciună, ca toate ereziile. Nu am pomenit-o la niciun autor, nici la părintele astrologiei Claudius Ptolemeu în a sa lucrare fundamentală „Tetrabiblos” şi nici în „Scrisori”, de fapt în niciuna dintre cele 600 de cărți de astrologie pe care le am – de fapt nu ştiu de unde provine, pe de altă parte provenienţa nu este importantă!

Zodiile sunt perioade de timp în care se consideră că cei născuţi au unele caracteristici asemănătoare. Zodiile „europene”, caldeene, au dimensiunea a circa treizeci de zile. Circa pentru că anul are 365 de zile şi o pătrime, iar zodiacul are numai 360 de grade, 12 zodii a câte 30 de grade fiecare! Chinezi consideră o zodie = un an. Mayaşii aveau 20 de zodii într-un an. Şi exemplele pot continua. Deci, zodiile sunt stabilite în funcţie de caracterul, convingerile, obiceiurile şi religia populaţiilor din arealului respectiv. Zodiile sunt fructul Pământului, nu cine ştie ce constelaţii şi proiecţii celeste! Altă dată o să vă povestesc, de fapt am mai făcut de câteva ori lucrul acesta, cum s-au stabilit zodiile şi de ce unele constelaţii au primit numele lor!