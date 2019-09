Cu acordul inspectorilor de la Inspectoratul de Stat Control Trafic Rutier, care sunt toată ziua pe străzi, deci nu au cum să nu vadă autobuzele care circulă ruginite sau cu pasageri în picioare, în România, în fiecare zi poate avea loc câte un accident grav.

TVR a difuzat un film realizat de un călător, care a circula cu un microbuz, ruginit și cu pasageri în picioare, pe o rută lungă de 250 de kilometri, mai exact între localitățile Piatra Neam și Brăila. „De la urcare am fost întâmpinat de imaginile halucinante ale microbuzului, care era complet ruginit, putred, uşile din spate stăteau să cadă. Găuri în podea, parbrizul era spart în mai multe locuri. Am vorbit cu şoferul, care mi-a spus că maşina are mult mai multe defecte, decât cele pe care le-am observat eu”, a comentat Ionuș Cristian, pasagerul care a difuzat filmul. În plus pasagerul mai spune că șoferul a vorbit la telefon non stop.

Ancheta jurnaliștilor de la TVR a scos la iveală că microbuzul era vechi de 15 ani. Proprietarii firmei de transport susțin că nu au bani să cumpere mașini noi. „Transportul de persoane e la pământ, din cauza taxelor mari care se percep pentru un angajat, și din cauza concurenței neloiale făcute de mașinile 8 plus 1. De aceea, nu reușim să luăm alte mașini bune așa cum trebuie”, a spus Constanța Zaharia, de la firma de transport care este proprietara microbuzului.

Nici sancțiunile date șoferului nu sunt o soluție, susține Zaharia, deoarece șoferul se apucă să facă ciubuc pe traseu. „Noi putem să îi dam multe sancțiuni, dar se întorc împotriva noastră, pentru că șoferul își ia călători pe drum și poate să nu-mi mai aducă banii. Așa că eu îi dau sancțiune, îi opresc din salariu și el își ia călători. Și rămân și fără șofer”, spune Zaharia.

