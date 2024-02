Secuii nu se lasă. Vor depune o petiție pentru autonomia Ținutului Secuiesc

Autonomia Ținutului Secuiesc revine în atenția opiniei publice, după ce Izsak Balasz, președintele Consiliului Național Secuiesc (CNS) a anunțat astăzi, 23 februarie, că Ziua Libertății Secuilor va fi organizată pe 10 martie, la Târgu Mureș. Printre altele, Balasz a mai precizat că va depune o petiție la Prefectură prin care va cere din nou autonomia secuilor.

Autonomia Ținutului Secuiesc revine în atenția opiniei publice

Izsak Balasz a mai precizat că demnitarii au respins proiectul depus de CNS, la Parlament, privind autonomia Ținutului Secuiesc. Însă acest lucru nu-l împiedică să reia demersul pentru a șasea oară. Totodată, Balasz a adăugat că petiția respectivă nu a fost încă redactată, dar secuii nu vor renunța la autonomie.

Ne puteți urmări și pe Google News

„Petiţia nu este încă formulată, dar este un model clasic. Secuii nu renunţă la autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc, asta cer constant, dar petiţia are şi o parte care se leagă de actualităţile politice. Faptul că Parlamentul a refuzat proiectul nostru de autonomie nu înseamnă că procedura legislativă s-a încheiat. Vom continua, vom depune şi pentru a şasea oară şi a şaptea oară. Vom aborda şi pericolul reformei administrativ-teritoriale, întrucât sunt diverse variante. (…) Trebuie întrebaţi oamenii cu cine vor să se asocieze. Oamenii decid cum se formează judeţele şi trebuie acceptată voinţa lor”, a declarat Izsak Balazs.

Ședință cu scandal în Târgu Mureș

Iszak Balasz a mai acuzat faptul că reprezentanții CNS au fost evacuați de jandarmi din ședința comisiei de avizare a evenimentelor publice din Târgu Mureș.

„În anii trecuţi, întotdeauna am primit înştiinţare scrisă ce se va întruni comisia de avizare şi să participăm. (…) Astăzi, însă, am aflat că nu avem voie să participăm, deşi suntem organizatori. În ultimii 30 de ani am participat ca invitaţi. Pentru că legea prevede că anumite elemente ale adunării publice pot să fie modificate de comisia de avizare, dar numai cu acordul organizatorilor.

Dar noi nu am fost acolo, fiindcă nu ne-au lăsat. (…) Am intrat în sală să vorbesc cu domnul primar şi mi s-a comunicat că nu am voie să particip la şedinţă. (…) Am solicitat să mi se răspundă asta în scris. Dar domnul primar a plasat întrebarea mea domnului colonel Filipaş, şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Mureş. El a decis că eu nu am voie să intru. Şi asta cu toate că, potrivit legii, comisia de avizare este prezidată de primar, primarul este şeful, el decide. Astăzi am văzut ceva ce n-am văzut până acum, în ultimii 30 de ani”, a declarat presei Izsak Balazs.

Petiție pentru autonomia Ținutului Secuiesc

Președintele CNS a mai transmis că Ziua Libertății Secuilor la Târgu Mureș s-a organizat în ultimii 12 ani. Ani în care organizatorii au fost informați că primarul are dreptul de a invita persoane terțe la aceaste ședințe, fără a mai fi modificată competența comisiei de avizare, potrivit Agerpres.

„Noi am depus o declaraţie prealabilă care conţine acelaşi lucru ca anul trecut şi anii precedenţi. Avem un traseu, avem un program, avem cereri privind parcarea autobuzelor, privind închiderea drumurilor publice pe durata marşului. În aceşti 12 ani de două ori am fost obligaţi să mergem pe trotuar. Totul era legat de numărul participanţilor”, a mai spus Izsak Balasz.

Ce spune primarul din Târgu Mureș

La rândul lui, Soos Zoltan, primarul dinTârgu Mureș a replicat cu argumente legale, Edilul a precizat că legislația prevede clar cine poate lua parte la comisiile de avizare, iar membrii comisiei nu au făcut nimic altceva decât să respecte solicitarea scrisă venită din partea Inspectoratului de Jandarmi.

„La solicitarea Jandarmeriei, comisia s-a conformat şi a putut să participe numai secretarul, reprezentantul Poliţiei, al Jandarmeriei şi primarul. Asta este în lege. Comisia doar avizează evenimentul. Evenimentul poate fi organizat conform dreptului la libera exprimare şi în ultimii trei ani nu a fost avizată nicio închidere de drum principal.

Acum s-a recomandat folosirea trotuarelor pentru deplasare (în timpul marşului – n.r.) şi evenimentul poate fi ţinut. (…) Noi nu putem interzice, având în vedere că ei trebuie să respecte prevederile Constituţiei şi legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte conţinutul evenimentului respectiv, modul de desfăşurare ş.a.m.d.

Nici anul trecut n-au fost prezenţi la şedinţa comisiei, Jandarmeria a cerut în scris acest lucru şi toată lumea s-a conformat. Participarea organizatorilor la comisiile de avizare era o cutumă la Târgu Mureş, dar nu era legală. În versiunea legală participă doar organele abilitate – Poliţia, Jandarmeria, secretarul şi primarul”, a afirmat Soos Zoltan.