„După ce am ieșit din presă în 1998, adică odată cu terminarea studiilor de Drept la Universitatea București, am fost avocat pentru doi ani, apoi diplomat, cu diverse întreruperi (2006-2008 – am făcut un master în Studii Asiatice la Centrul de Studiii Asiatice din Lund, Suedia).

Din 2012 până în 2017 am fost lector de drept internațional în China, iar din 2017 lector de drept în Australia, la University of New England, unde predau trei cursuri: Justiție Socială (anul 1), Responsabilitate Corporatistă (anul 2) și Dreptul Sportului (anul 2). Am 15 apariții științifice în publicatii prestigioase de drept din SUA, Marea Britanie și Australia”, mărturisește Ciprian Rădăvoi.

Însurat cu o thailandeză

„Soția mea e din Thailanda, iar anul acesta va primi drept de practică în Australia, ca asistentă medicală cu experiență în Urgențe și în Terapie Intensivă”, ne-a mai dezvăluit Ciprian.

De remarcat că fostul jurnalist a revenit la scris. Și nu oricum, ci în stil mare: a scris o carte juridică!

„Cartea va apărea pe piață în aprilie și reprezintă o incursiune critică în (ne)aplicarea legii în Australia, ca manual pentru cursul de justiție socială care se predă în anul 1 de Drept (la unele universități e curs obligatoriu, la altele e opțional). Două facultăți de Drept au anunțat deja că vor folosi cartea mea drept manual, iar speranța mea e ca în final cam jumătate din cele 40 de facultăți de Drept din Australia să o adopte”.

Planuri mari. Dar cum e viața în Australia, cum sunt oamenii?

Panici morale

„Australienii sunt la extrema opusă față de noi, românii: noi criticăm orice vine de la guveran și parlament, ei acceptă orice vine de la guvern și parlament. Încrederea lor în guvernanti e în mare parte justificată, dar sunt și cazuri în care o privire critică e necesară”, susține Rădăvoi.

„Cartea mea discuta lucruri sensibile, cum ar fi corectitudinea politică, privilegiile financiare și legale acordate bisericii, influențarea procesului legislativ de către lobby-ul de la Canberra, manipularea opiniei publice prin așa-numitele «Panici Morale» create de guvernanți, abuzurile statului împotriva aborigenilor, abuzurile săvârșite de multinaționalele australiene în țări în curs de dezvoltare (inclusiv cazul Baia Mare din România, 2000), restricțiile libertăților civile în numele luptei antiteroriste împotriva teroriștilor care nu există și faptul că Australia e singura țară din lumea civilizată care nu are drepturile omului protejate prin legislație”.

