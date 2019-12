Rafale de vânt de peste 100 km / h s-au făcut simțite în sud-estul Australiei, în timp ce temperaturile de peste 40 de grade Celsius au făcut munca pompierilor extrem de dificilă.

„Pericolul mare de incendiu este adus de căldura neobișnuită și de vânturile puternice dinspre interiorul țării, care au produs pagube chiar și fără foc”, a explicat Jonathan Howman, specialist meteorolog.

Aproximativ 30.000 de persoane din regiunea East Gippsland, statul Victoria, au fost evacuate ca urmare a amenințării serioase reprezentate de incendii.

Zonă deosebit de populară pentru drumeții, camping și excursii cu familia, în special în perioada vacanței de Crăciun, Valea Gippsland este grav afectată de incendii scăpate de sub control pe o suprafață de peste 15.000 km pătrați.

Scăderea temperaturilor, prognozate pentru luni după-amiază, poate înrăutăți situația din cauza vânturilor și mai puternice, dar și a posibilității de apariție a furtunilor.

„O astfel de situație va continua să creeze condiții propice pentru incendii și în zilele următoare. De aceea, pentru că vremea deosebit de periculoasă va continua să afecteze sud-estul țării în această perioadă de vacanță, este vital să rămâneți în siguranță, alături de cei dragi”, a declarat domnul How.

Noaptea trecută, un incendiu declanșat în estul statului Victoria a dus la formarea unui un nor de tip pirocumulonimbus înalt de 14 km, care, la rândul său, a cauzat mai multe lovituri de trăsnet.

Posibilitatea apariției unor „furtuni uscate” îi preocupă pe oficialii din statul Australia de Sud (SA), unde loviturile de trăsnet au declanșat deja mai multe incendii.

Căldura extremă, vântul și furtunile au creat, la un loc, condiții catastrofale pentru pompierii din Australia de Sud, incendiile răvășind popularul sanctuar al faunei sălbatice din Insula Kangaroo, precum și dealurile din vestul capitalei acestui stat, Adelaide.

