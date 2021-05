14 mai

Au trecut 73 de ani, de fapt, mai multe milenii. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 14 mai s-au născut: Daniel Fahrenheit, Patrick Bruel, Claude Dornier, George Lucas, Cate Blanchett, Iuliu Baratki, Bonifaciu Florescu, Ernst Juvara.

Pe 14 mai, sunt Sfinţii Isidor şi Terapont. Asta în calendarul ieftin creștin-ortodox pe care am dat zece lei. În „Vieţile Sfinţilor” pe care am dat 75 lei, mai sunt pomeniţi, în plus, tot pe 14 mai, Sfinţii Alexandru cel din Conducheli, Alexandru, Varvar şi Acolut. Leontie patriarhul Ierusalimului, Marcu Criteanul şi Ioan Bulgarul. Cea mai veche industrie din lume: mai dai un ban, mai iese un sfânt! Sau, o minune… Nimic în ”Kalendarul” străvechi.

Mă întrebați ce se întâmplă în Israel, este un motiv de îngrijorare pentru noi? Bună întrebare! La care răspund ca la Radio Erevan: ”Nu știm, nouă nu ni s-a întâmplat!” Este un episod mai fierbinte din războiul dintre evrei și arabi. Probabil că Israel o să intre în fâșia Gaza. Atrag atenția că nu s-a încheiat nicio pace în zonă după multele războaie, decât între Israel și Egipt. Israel este în stare permanentă de război. De aceea are sub arme circa 1,5 milioane de militari.

România se află în tabăra greșita, care va pierde și va fi nevoită, ca de atâtea ori, a devenit o politică națională, să ”întoarcă armele”. Este bine să aibă pe cineva care îi datorează o favoare, cineva care a câștigat toate războiele, chiar dacă se părea, la un moment dat, că le-a pierdut. Evreii câștigă întotdeauna, pe termen lung, sunt doar ”poporul ales”! Unde sunt romanii, cei care au dărâmat Templul și i-au alungat pe evrei în toată lumea? Praf și cenușă! Dar, iată, ca pasărea Phoenix, Israel are din nou stat. Puternic și bine înarmat și Templul a fost reconstruit! Ca prin minune, ca prin magie!

Da, poate că și prin puterea spiritului. Rabinul Șef Ovadya Yosef îmi povestea, demult, că în noiembrie 1947, când s-a hotărât la ONU reconstituirea statului Israel, 318 rabini s-au rugat zi și noapte, fără mâncare și nici măcar o picătură de apă pentru binele evreilor și reconstituirea Templului, a statului Israel.

Aceast număr, 318 are rezonanțe ce depășesc o simplă coincidență. 318 este numărul slujitorilor lui Avraam și tot 318 au fost episcopii chemați la Niceea în anul 325. Nu este vorba de numerologie, de această scamatorie de circ, o făcea și Iosefini la Circul Mare. Altceva… ceva, de mare mirare și secret înfricoșat ce trebuie să rămână taină.

Am fost de trei ori în Israel. Nu-i mai spuneți Țara Sfântă! Din punct de vedere creștin, sunt doar niște Locuri Sfinte ce amintesc de Iisus și atât. Țara Sfântă este Cetatea Domnului, Împărăția promisă de Iisus, care se pare că nu poate fi găsită pe meleagurile pământești. O văd uneori, cu coada ochiului, dovadă că mulți ani de pustnicie și de rugăciune atonită ascut vederea.

Prima dată am ajuns în Israel din Iordania, peste Iordan și cu o baie de jumătate de zi în Marea Moartă, plutind fără dificultate în apa extrem de sărată, apoi am stat mai mult, câteva săptămâni. Am prieteni buni acolo, mi s-au publicat articole in ”Revista mea” care aparea la Tel Aviv în limba română. Eram ascultat cu atenție și respect. Veneam din Iran și experiența mea de acolo era neprețuită pentru ei. Și acum mai țin legătura cu cei trei fii ai lui Isaac Yaffe, sunt ofițeri în Hahagana, și-ar da viața pentru Israel. Tare aș dori să aud și aceiași profesiune de credință din partea prietenilor mei români, care sunt sub arme!

Țin minte că Rabinul Șef Ovadya, care, în anul 2000 mi-a făcut un cadou imens de ziua mea, o traducere în franceză a celei mai vechi lucrări de astrologie iudee, ei bine, la despărțire mi-a spus: ”Dragă Rado, le știi pe toate, ai ”baraka”, te tragi din boieri, ai o conversație plăcută, ești prieten cu regi și regine, ai însă un singur defect: nu ești evreu!” Sună ca un banc, dar așa s-a întâmplat!

Astăzi, 14 mai 2021, se împlinesc 73 de ani de la reconstituirea Statului Evreu. La Mulți Ani! Viață lungă și prosperă, vorba vulcanienilor din Star Trek. De fapt sunt mai multe mii de ani, evreii au dreptul primilor locuitori, dreptul popoarelor. Arabii, palestinienii, cum vreți să le spuneți, sunt simpatici, am și printre ei prieteni, au o densitate mare de diplome universitare, poate cea mai mare din lume, dar nu au istoria de partea lor. Pe undeva, prin bibliotecă, am o carte de referință, nec plus ultra, ”Ô, Jerusalem” o carte în două volume, scrisă de Dominique Lapierre și Larry Collins, în anul 1975. Istoria edificării statului Israel. O s-o caut ca să o răsfoiesc. Sau o să revăd ”Exodus” un film-cult jucat de toți evreii care contau, de la Hollywood, în anul 1960.

Dar nu înainte de a vă aminti Psalmul 137, cântecul copiilor Isarelului exilați:

Dacă vreodată te uit, o, Ierusalim,

Să mi se usuce mâna dreaptă!

Limba să mi se lipească de cerul gurii,

Dacă pierd amintirea ta,

Dacă nu pun Ierusalimul

Pe cea mai înaltă culme a bucuriei mele!

Tare aș fi dorit ca românii să aibă calitățile, atributele bune ale evreilor! Solidaritatea și mândria națională, sprijinirea reciprocă, respectul și ținerea tradițiilor, credința și încăpățânarea de a reuși chiar când totul pare pierdut. Dar nu se poate să le ai pe toate. Țară mai frumosă ca România nu am văzut pe cinci continente, se compară deșerturile evreiești cu țara noastră? Dar iată că evreii au făcut din deșert, grădină. Am văzut în Neguev. Măcar să fi avut un conducător de talia lui Bibi Netanyahu, că al nostru are remote controlul la Berlin, la al Patrulea Reich, UE, o formă fără conținut, ca un dulap gol.

Așa că salutare taică și noroc, vorba lui Tomazian, hai să ne îndreptăm în ordine și disciplină către ziua de mâine, doar este o altă zi!

HOROSCOP 14 mai 2021

BERBEC Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri grele trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune, sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu imperială bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale. Reflexele tale sunt bune astăzi. Totuşi, mare atenţie la posibilele accidente prin fier şi foc, mici tăieturi sau arsuri casnice.

TAUR Ceva se întamplă în anturajul tău. O intriga, un complot, ceva – șoapte în amurg şi întâlniri de cărvunari pe inserate. Este momentul sa pregăteşti contramasurile! Dacă nu cumva complotiştii se sfătuiesc în secret ce cadou sa-ţi ia de ziua ta de naştere… dar dacă nu este aşa! Astăzi nu scoate niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute astăzi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.

GEMENI O veste bună şi una invers. Nu exagera cu tăiatul firului în patru, pentru că nu este cazul. Lucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Astăzi noul poate aduce nefericire şi insucces. Evita să începi proiecte noi, sau să răspunzi imediat la o provocare. Lasă pe mâine. Sau pe „alta data”. Astăzi, dacă cineva iți zimbește înseamna că vrea să-ţi vânda ceva. Excepţiile întăresc regula!

RAC Ai de rezolvat niste probleme, „pasate” de catre membrii ai familiei tale. Ai, de asemenea, o dorinţă de a vorbi cu persoane care să ştie să te asculte şi să te înţeleagă. Vorbeşte mult, dar nu spune nimic! Trebuie sa continui cu aceleasi metode verificate de pana acum, schimbarile repetate nu sunt privite cu ochi buni nici de oameni, nici de stele Zi favorabilă corespondenţei, comunicării. O veste bună de la un prieten. Supraveghează-ţi regimul alimentar. Evită suprasolicitarea şi nu manca mult odata, distribuie alimentele in mai multe mese. Puterea ta de concentrare pare sa-ti joace feste, asa incat este bine sa diminuezi influenta Lunii prin odihna, alimente naturale şi sport.

LEU Atenţie sporită în cursul dimineții dar și seara. Dacă eşti nevoit să călătoreşti, evită să o faci după cădera întunericului. Astazi nu lua hotărâri importante, nu te repezi să tragi concluzii, pentru că influentele stelelor sunt inşelatoare şi confuze. Amână, dacă depinde de tine, orice întâlnire importantă sau decizie majoră. A doua parte a zilei este mai bună. Astazi ai carisma bine aspectata de stele, asa ca profita ca să obţii favoruri în domeniul sentimental. O veste buna şi una rea, ca sa fie totul echilibrat.

FECIOARĂ Foarte bune aspecte. Fii agresiv şi incisiv în ceea ce faci astăzi, toate trebuie să iasă bine, ai 24 de ore de aspecte favorabile! Ai un Oscar la bârfe și intrigi! Pana la urma se va afla si s-ar putea sa o incurci bine, sau rau de tot. Mai bine renunta si dă vina pe altcineva! Poţi, şi trebuie să faci mici schimbări în structurile tale, ordonează-ţi bugetul de venituri şi cheltuieli, „cash-flow”. Nu este prea devreme să începi să-ti faci planuri de vacanţă de vară, dar trebuie sa iei in considerație cu mult realism resursele proprii. Detaliile sunt mai importante, astăzi!

BALANŢĂ Din nou o zi favorabilă, mai ales sub aspectul veştilor şi noutăţilor pe care poți să le afli. Astăzi, în urma unei discuţii de la serviciu, sau unde activezi, realizezi că stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveşte cu visele tale. Cu mai mult efort, ambiţie şi noroc poți să ajungi unde iti doresti. Cumpărăturile şi achiziţiile sunt favorizate moderat ca şi „rectificările” în coşul zilnic. Seară romantică, poate acasă, ce zic eu, cu siguranță, acasă! Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea nu stă în puterea ta. Te întrebi degeaba ce să faci. Mâine este o nouă zi, trebuie să ai încredere!

SCORPION Dimineaţa zilei de vineri, 14 mai, este foarte dinamică, perioadă în care se pot finaliza vechi proiecte şi începe idei noi. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Daca te pufneşte râsul e de bine! Configuraţia planetelor iţi prezice relatii cordiale şi armonioase cu semnele de aer şi apa şi mai puţin favorabile cu zodiile de foc şi pamant. Chiar nu merită să te consumi pentru cineva care nu îți răspunde la telefon. Mai bine du-te la cumparaturi de vineri, în supermarket sau la o cafea cu prietenele, sigur, după orele de program, în barul din bucătărie.

SĂGETĂTOR O zi cu aspecte planetare amestecate, în general nefavorabile. Este bine să te scoli târziu şi să te culci devreme sigur, dacă eşti rentier. Ai un start dificil și o să tragi de tine toată ziua. Cafea, cafea multă… Sau stelele te sfatuiesc sa te odihnesti ceva mai mult azi, ba chiar sa rupi ziua in doua cu o siesta sud-americana, pentru ca te asteapta un weekend agitat. Totuşi, prietenii te ajută, familia te sprijină, totul pare bun şi avantajat de stele. Dacă nu vrei să ieşi în oraş, ceea ce recomandă distopia sanitară, poţi folosi prilejul ca să petreci o seară foarte plăcută în familie, la o cină veselă şi sănătoasă.

CAPRICORN Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea majoră este să menţii status quo – poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu tot ceea ce este nou este şi mai bun, însă. Uneori, vorba proverbului, dăm vrabia din mână pentru cioara de pe gard. Pe de altă parte cineva “bine intenţionat” îţi şopteşte că eşti subiect de discuţie. Majoritatea barfelor şi intrigilor nu se fac din răutate, ci din plictiseala şi mahalagism, aşa că nu te enerva in mod disproporţionat şi inutil. În situţia în care vrei să iei atitudine, consulta-te astăzi cu cei născuţi sub semnele Taurului şi ale Leului, poți gasi multă bunavoinţă, sfaturi competente şi idei bune.

VĂRSĂTOR Ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari. Conjunctura astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău profesionalism şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat.

PEŞTI Zi dedicată în special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este bine aspectata. Este, de asemenea, ceva legat de cap, poate o durere de cap, la propriu sau la figurat. Prudenta si retinerea trebuie sa te caracterizeze astăzi, mai ales în a doua parte a zilei, timp in care sunt posibile incidente, sau accidente! Speculatiile financiare sunt prost influenţate astăzi, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu. Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea raul, iar pe duşmani îi doare şi pe ei capul. Analizeaza bine şi așa poți vedea că este o situaţie obiectivă.