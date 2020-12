Riscurile anului 2021 în viziunea instituţiei Atlantic Council sunt printre altele: agravarea pandemiei, un posibil conflict SUA-China din cauza Taiwanului şi problemele cu Turcia care nu se mai termină şi foametea la nivel mondial

1. Criza COVID-19 se adâncește pe fondul unei lansări lente a vaccinului

COVID-19 va continua să crească în Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia. Mulți vor fi tentaţi să lase garda jos în așteptarea primirii vaccinurilor, omiţând faptul că distribuția serului ar putea întâmpina probleme neașteptate de producție și logistice, împingând înapoi calendarul cu privire la vaccinarea în masă.

Clasamentul a fost realizat de către Robert A. Manning de la Scowcroft Center for Strategy and Security al Atlantic Council, și de Mathew J. Burrows, directorul Foresight, Strategy and Risks Initiative din cadrul aceluiași centru. Nu este numit degeaba „anul iadului”. Pandemia este văzută ca o „lebădă neagră”, a venit în cele din urmă în 2020, agravată de adâncirea diviziunii politice și a tribalismului. Instituțiile internaționale au continuat să se fragmenteze, Statele Unite s-au retras din Organizația Mondială a Sănătății chiar în mijlocul molimei și s-au angajat în comportamente obstrucționiste în alte organizații multilaterale.