ATINGEREA - cartea care transformă noțiunile de NEUROLOGIE în informații accesibile. Editura ALL la GAUDEAMUS

Vizitatorii sunt așteptați în standul ALL cu reduceri de până la 85%, noutăți editoriale pentru toate categoriile de cititori, surprize și cadouri dulci pentru cei mici.





Veți putea sărbători, alături de fanii Pisicilor Războinice, apariția Cărții a XIII-a – Viziunea – din noua serie Puterea celor Trei. Copiii sunt așteptați la standul ALL, sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 12.00, pentru o ședință foto de neuitat.

Cei pasionați de thrillerele semnate de Guillaume Musso vor fi încântați să răsfoiască în premieră romanul Un apartament la Paris. Scris în stilul cu care ne-a cucerit romancierul francez, acest bestseller tulburător te poartă în viața misterioasă a unui celebru pictor.

Cartea care a generat transformări impresionante în școlile din întreaga lume, inspirând elevii să își însușească mentalitatea de învingători, este acum la dispoziția publicului din România. Scrisă de expertul în leadership, Stephen R. Covey, The Leader in Me reușește să redefinească rolul școlii în evoluția noastră, propunând o soluție la criza educației cu eficiență 100% confirmată practic.

Abia sosit de la tipar, volumul Atingerea, de David J. Linden, este dedicat cunoașterii celui mai important simț pe care îl avem. Într-un stil personal și prietenos demn de un romancier, autorul transformă noțiunile de neurologie în informații accesibile. Poveștile și argumentele sale uimitoare arată cum ne definește atingerea ca ființe umane, influențând alegerile pe care le facem în viață.

