ATAC DUR la adresa unui mare PROCUROR. Decanul BAROULUI Iași îl ia la rost

Marius Sebastian Striblea, decanul baroului Iași, a vorbit despre gestul șocant al unui procuror din Slobozia, care după ce a fost amendat de polițiști conform legii, le-a dat o amendă judiciară acestora.





Decanul baroului Iași intervine într-un subiect foarte mediatizat în ultimele zile și anume, procurorul din Slobozia, sancționat regulamentar de oamenii legii, care la rândul său le-a dat acestora o amendă judiciară sub pretextul de „atac la adresa justiției”. Marius Sebastian Striblea este revoltat că oamenii nu au avut o reacție potrivită pentru acest gest, argumentând că procuroii sunt tot oameni, care trebuie să se supună legilor din stat.

„Nu mai este la moda sa protestezi? Cu sau mai ales fara discernamant?

Am vazut mii de oameni in strada care cereau abolirea legilor justitiei (ce oricum nu erau in vigoare) ori renuntarea la modificarile propuse la coduri, fara sa aiba nici cel mai mic habar despre ce e vorba.. De asemenea, se cereau demisii peste demisii.

Toate acestea in numele asa-zisului Stat de Drept, astfel cum este el inteles in urma manipularii si dezinformarii, extrem de eficiente in prezenta unei groaznice ignorante! Dar a vazut cineva vreun singur protestatar care, pentru respectarea adevaratului Stat de Drept (ce se bazeaza, in primul rand, pe egalitatea tuturor in fata legii), sa ceara excluderea de urgenta din magistratura a procurorului de la Slobozia?

Cel care, dupa ce a incalcat legislatia rutiera (si a fost sanctionat pentru asta), s-a razbunat in mod incalificabil pe politisti, dandu-le amenda judiciara pentru un motiv imaginar, deranjat ca si el trebuie sa respecte legea.

Spiritul civic nu mai este afectat astfel incat sa se autosesizeze pentru faptul ca un magistrat ce comite cu seninatate un asemenea abuz mai e inca in functie?

Nu se mai face nimeni responsabil de acest lucru asa incat sa i se ceara demisia in piata publica?!”, se arată în postarea făcută pe Facebook de Marius Striblea.

