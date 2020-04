Intitulată „Colecția perfectă”, colecția a fost deținută de Richard Gooding, un colecționar privat american din Colorado. Acesta și-a dedicat mulți ani din viață în căutarea unei colecții aparte, călătorind regulat în Scoția pentru a căuta sticle speciale la licitații și distilerii.

Întreaga colecție a fost formată din mai mult de 3.900 de sticle, cu precădere scotch single malt, cu unele sticle evaluate individual la peste 1,4 milioane de dolari, a precizat casa de licitații Whisky Auctioneers.

Prima parte a colecției număra 1.900 de sticle și a fost vândută pentru suma de circa 3,9 milioane de dolari la începutul anului curent.

A doua fază a licitației online a fost, însă, amânată, din cauza unei „încărcări excesive a site-ului web, ceea ce a provocat unele probleme tehnice”. Această a doua fază cuprinde mai mult de 1.900 de sticle – inclusiv o sticlă de The Macallan 1926 Fine and Rare 60 Year Old, despre care licitatorul cu sediul din Perth a spus că era de așteptat să aducă peste 1,2 milioane de dolari.

„La aproximativ 22.30 (BST) pe 21 aprilie, WhiskyAuctioneer.com a cunoscut un atac sofisticat din punct de vedere tehnologic, susținut și rău intenționat asupra site-ului și bazelor noastre de date”, a spus licitatorul într-o declarație, adăugând că licitația pentru a doua parte a colecției a fost amânată pentru un termen nedefinit.

Echipa de aici lucrează pentru a investiga acest lucru și pentru a minimiza impactul asupra clienților ca urmare a acestei situații”, au precizat licitatorii. (FOTO: facebook.com/themacallan)

