ATAC DEVASTATOR la Iohannis şi liderii OPOZIŢIEI. „De ce RĂMÂNE un PROVINCIAL MEDIOCRU ca Dragnea ÎN PICIOARE, SCUIPÂND România în cap în anul Centenarului?”

Fostul şef al ANAF din timpul guvernării Ponta, Gelu Diaconu, a scris pe contul său de Facebook despre impotenţa cronică a “bărbaţilor de stat” din opoziţie: Iohannis, Orban, Barna sau Cioloş!





Gelu Diaconu şi-a început postarea dând un Subiect de meditaţie, chiar si pe modelul mindfulness: “de ce ramane un provincial mediocru ca Dragnea in picioare, scuipand Romania in cap in anul Centenarului, dupa atatea dezvaluiri, dovezi si condamnari?”

Apoi, Gelu Diaconu răspunde, într-un text pe care chiar el îl socoteşte cam lung pentru Facebook: “Pentru ca nu aveti anvergura si substanta, domnilor! Nu sunteti decat niste baloane de sapun care se lupta cu un performer in sportul numit politica spolierii avutiei publice si a pacalirii maselor.

Acesta este tristul adevar care s-a “insurubat” deja in mintea si constiinta majoritatii romanilor cu exceptia aparatului dvs. de partid spalat pe creier sau a talibanilor ipocriti. Romanii care ies inca in strada nu o fac pentru voi ci doar contra gastii lui Dragnea! La vot insa, s-ar putea sa nu mai vina. Ii alungati cu inconsistenta voastra, ii saturati de lupta si strigate. Ii blazati!

La o analiza mai atenta, protestele de strada nu sunt indreptate impotriva relei guvernari PSD-iste, ci, mai degraba, impotriva confiscarii de catre cleptocratia teldrumista a institutiilor statului. Printre ultimele redute ramase neinfestate total: justitia si serviciile secrete.

Intre timp, presedintele Iohannis, uitand ca are cel putin (!!!) o vinovatie morala fata de ascensiunea cangrenoasa a gastii lui Dragnea, invita partidele opozitiei sa-si coalizeze fortele pentru a deveni o alternativa la guvernare. Pai, dle presedinte Iohannis, printre desele concedii, chiar nu ati primit macar o informare, un punctaj, o hartie care sa va explice ca:

1. PNL "nu-l inghite" pe Ciolos, care cu mandria taranului ajuns functionar inalt la Bucuresti, nu-i “inghite” nici el pe PNL si nici macar pe USR;

2. PNL, indreptatit prin cateva procente electorale sa fie port-stindardul opozitiei, traverseaza o criza de leadership care s-ar putea sa-i fie fatala. Cu exceptia a maximum 3-4 lideri cu substanta aproape exilati, PNL este condus de oameni lipsiti de anvergura nationala necesara fiind implicati in retelele transpartinice din teritoriu;

3. USR nu e altceva (de asemenea cu 3-4 exceptii) decat o miscare hipsterista intarziata, culegatoare de voturi ale unei mici paturi asa numita progresista, cu cultura de Wikipedia si onestitate intelectuala discutabila. Cu toate ca par ceva mai "comestibili" decat vechea garda a politicienilor verosi, usr-istii umbla cu manipulari de genul "modificam Constitutia sa nu mai avem penali in functii publice". Sa va explic: nu modifica nimic! Doar strang niste semnaturi care trebuie intai sa treaca de Parlamentul lui Dragnea pentru a putea fi initiat...un referendum pentru modificarea Constitutiei! Pana la modificare...e cale lunga. Mult zgomot pentru nimic!

Pagina 1 din 2 12