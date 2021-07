Cel mai dur atac vine din partea fostei prezentatoare Tv, Oana Mareș care, fără să pronunțe numele Biancăi, a făcut referiri la interviul pe care aceasta i l-a oferit lui Damian Drăghici. În principal, Oana Mareș s-a evervat din cauza modelului pe care îl promovează Bianca, acela al femeii care, fără să aibă școală, are ”școala vieții” și se descurcă.

”Nu am terminat facultatea, am făcut doi ani și jumătate la ASE, în Petroșani, după care am abandonat, după care am început alte cursuri la o școală de televiziune. Și acolo m-am pierdut pe drum. Și mi-am dat seama că adevărata școală care m-a ajutat pe mine să reușesc este școala vieții. Eu am prietene și cunoștințe cu două-trei facultăți și sunt vânzătoare și se plimbă cu metroul. Eu nu am reușit să termin facultatea, dar am tot ce-mi trebuie. Nu pot să spun că am sau n-am regrete că n-am terminat facultatea”, a spus Bianca Drăgușanu la podcastul lui Damien Drăghici.

Oana Mareș a atacat ”modelul Bianca Drăgușanu”

Fostă prezentatoare Tv și fosta soție a lui Augustin Viziru s-a dezlănțuit.

”Ce aflu eu azi, dintr-un podcast, din news feeds, unde invitată este un exemplar de care nu avea nimeni loc? Că banu e valoarea și nu trebuie să frecventezi facultate neapărat, că ea are vreo două trei cunoștințe cu facultăți multe care merg cu metroul, iar asta e bleah…..(…)

Și știi ceva, măi invitato? După amicele tale, cu două trei facultăți , care merg cu metroul, fericite probabil, pentru că au ințeles ce este important in viață, nu strigă nimeni : “Dă-mi fă, banii inapoi!” “Te rup cu bătaia să moară mama, dacă nu-mi aduci partea!” “Fă, ești proastă!” Femeile alea care merg cu metroul se pot uita in ochii copiilor lor fără să le fie rușine de mizeriile ce au fost nevoite să le facă pentru banii de taxi sau mașină. Femeile alea , au ceva ce tu nu vei putea cumpăra cu niciun ban, niciodată: ONOARE!”, a încheiat ea.