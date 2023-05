Atac armat în New Mexico, SUA. Un tânăr de 18 ani a omorât trei persoane și a rănit alți șase oameni

Un atac armat a fost înregistrat într-o zonă rezidențială din Farmington, New Mexico. Agenții de poliție s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au găsit „o scenă haotică în care un subiect de sex masculin trăgea în mod activ asupra persoanelor din acel cartier” a declarat Baric Crum, adjunctul şefului de operaţiuni al Departamentului de Poliţie din Farmington. Un tânăr în vârstă de 18 ani a deschis focul într-o zonă de case și a omorât trei persoane, inclusiv doi ofițeri de poliție.

De asemenea, alte șase persoane au fost rănite. Poliția Locală a transmis că au fost înregistrate numeroase victime. Atacatorul a fost omorât în fața unei biserici din aproprieere. Shanice Gonzales, purtătorul de cuvânt al Poliției din Farmington, a declarat că suspectul a fost urmărit aproape 500 de metri până să fie împușcat de forțele de ordine. Tânărul de 18 ani a tras la întâmplare cu arma în timp ce încerca să scape de poliție. „Încă încercăm să determinăm de ce se afla în acest cartier”, a mai spus purtătoarea de cuvânt.

Atacul armat din New Mexico a fost filmat de localnici

Poliția a transmis că se crede că tânărul înarmat a acționat pe cont propriu. Nu au fost publicate informații despre persoanele omorâte în urma atacului. O parte din acest incident a fost filmată de localnicii care se aflau în zonă. Ulterior, imaginile au fost postate în mediul online. Shanice Gonzales a confirmat că videoclipurile sunt autentice.

În filmări se poate observa un bărbat îmbrăcat în negru care se plimba pe o alegere din fața First Church of Christ Scientist. Ulterior, el a deschis focul în acea zonă. Mai multe școli din zona incidentului au fost închise în următoarele ore din motive de siguranță. Megan Mitchell, un oficial din cadrul Biroului Şerifului din comitatul San Juan, New Mexico, a declarat că ancheta este în curs de desfășurare, informează CBSNews.com.