Asteroizi uriași trec pe lângă Pământ în următoarele 7 zile. Anunț NASA

Asteroizi uriași trec pe lângă Pământ. Aceasta se va întâmpa între 6 septembrie și 12 septembrie, conform monitorizării Asteroid Watch al NASA. Un asteroid de dimensiunea unei case, trei de dimensiunea unui avion și un asteroid de dimensiunea unui autobuz vor trece în apropierea Pământului. Ei vor trece la o distanță de autostradă galactică.

Asteroidul numit JA5 va trece la o distanță de 3,17 milioane de kilometri de Pământ miercuri, conform NASA. JA5, asteroidul de dimensiunea unei case descoperit pentru prima dată în 2021, are aproximativ 18 metri. Pe 8 septembrie, doi asteroizi, QC5 și GE, vor zbura la o distanță de 2,53 milioane și, respectiv, 3,56 milioane de kilometri de planetă. QC5 are aproximativ 26 de metri și are dimensiunea unui avion și a fost descoperit în acest an, în timp ce GE are dimensiunea unui autobuz, cu 8 metri și a fost detectat în 2022, conform datelor NASA Asteroid Watch.

Cei doi alți asteroizi de dimensiunea unui avion sunt așteptați să treacă pe lângă Pământ pe 10 septembrie, conform NASA. Asteroidul QF6 trece la o distanță de 1,65 milioane de kilometri de planetă și are 21 de metri, în timp ce QE8 trece la o distanță de 945.000 de kilometri de Pământ și are 52 de metri, conform NASA. Ambii asteroizi au fost descoperiți în acest an.

Asteroizi uriași, dar fără pericol

Distanța medie dintre Pământ și Lună este de aproximativ 384.400 de kilometri, conform NASA. Asterozii nu reprezintă o amenințare pentru Pământ, chiar dacă călătoresc la o distanță de 7,4 milioane de kilometri de planetă, deoarece niciunul dintre ei nu are peste 150 de metri sau 150 de metri, conform NASA.

NASA nu a răspuns imediat la solicitarea ABC News pentru comentarii. Trei asteroizi au trecut mai aproape de Pământ decât Lună în ultimele 30 de zile. În ultimele 365 de zile, 10 asteroizi au trecut mai aproape de Pământ decât Lună, conform NASA. Panoul de monitorizare Asteroid Watch urmărește cometele și asteroizii care fac „apropieri relativ apropiate de Pământ”, a declarat NASA.

Programul de Monitorizare a Asteroidelor urmărește asteroizi și comete care au abordări relativ apropiate de Pământ. Panoul afișează data cea mai apropiată de abordare, diametrul aproximativ al obiectului. Dimensiunea relativă și distanța față de Pământ pentru fiecare întâlnire.

Programul afișează următoarele abordări ale Pământului de la o distanță de până la 7,5 milioane de kilometri. Un obiect mai mare de aproximativ 150 de metri care se poate apropia de Pământ la o astfel de distanță este denumit un obiect potențial periculos.

