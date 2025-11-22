HAI România!

Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital

Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan, medic primar boli infecțioase și șefa Secției 11 Copii, și-a construit cariera prin muncă, empatie și o modestie care inspiră. Se implică activ în modernizarea secției - de la dotări și tehnologii menite să ușureze suferința micilor pacienți, până la formarea studenților și rezidenților care vor continua, la rândul lor, această misiune.

Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru eficientizarea secției de copii a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Rodica Olteanu, la Gala Capital „Fac mereu ce pot mai bine pentru pacienții mei”
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Dr Cătălina Poiană „Niciun efort nu este prea mic pentru a sprijini resursa umană din sănătat
Dr Dan Gabriel Gruia, la Gala Capital „Visul nostru este ca România să fie mai sănătoasă”
Dr Dan Gabriel Gruia, la Gala Capital „Visul nostru este ca România să fie mai sănătoasă”