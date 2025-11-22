Asist Univ Dr Angelica Vișan a fost premiată în cadrul Galei Capital

Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan, medic primar boli infecțioase și șefa Secției 11 Copii, și-a construit cariera prin muncă, empatie și o modestie care inspiră. Se implică activ în modernizarea secției - de la dotări și tehnologii menite să ușureze suferința micilor pacienți, până la formarea studenților și rezidenților care vor continua, la rândul lor, această misiune.

Asist. Univ. Dr. Angelica Vișan a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru eficientizarea secției de copii a Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” în cadrul Galei „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro.