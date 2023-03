Asigurările de șomaj, din ce în ce mai populare în România. Legea se modifică începând cu această lună

Asigurarea de șomaj este o extensie a celei de viață. Costul ei ajunge la 10% din valoarea asigurării principale, iar din această lună apar pe piață mai multe variante. Românii vor avea posibilitatea să opteze pentru o perioadă mai mare de ajutor în cazul în care își pierd locul de muncă.

Una dintre cele mai mari companii de asigurări din România vine cu noutăți pentru clienți din luna martie 2023. Din această lună, clienții pot opta pentru o asigurare în cazul în care își pierd locul de muncă. În cazul în care optezi pentru o astfel de poliță, poți să recuperezi o parte din valoarea primelor dacă pierderea locului de muncă nu se produce.

Asigurările de șomaj propun, din această lună, o sumă cuprinsă între 2.000 și 4.000 lei. În cazul în care rămâi fără loc de muncă, beneficiezi de această sumă timp de maximum 12 luni, în funcție de timpul cotizat. Suma asigurării de șomaj variază în funcție de societatea la care închei polița. Majoritatea acestor asigurări vin la pachet cu cele de viață, încheiate când se accesează un credit.

„Ea este o clauză suplimentară care poate fi adăugată la o asigurare de viață. Deci nu pot să închei o asigurare pentru șomaj independentă de o asigurare de viață.

Pe decursul unei asigurări de viață dacă îi ai de 20 de ani, tu poți să beneficiezi de acest ritm de maxim cinci ori. Deci dacă rămâi, ești în șomaj de maxim cinci ori. Dacă ești de 10 ori, tu nu primești mai mult de cinci”, spune Cosmina Dinu, broker, pentru Antena3.

Cât costă o asigurarea de șomaj

Românii care își doresc o asigurare de șomaj trebuie să plătească aproximativ 10% din prețul asigurării de viață. O parte din acești bani vor fi restituiți în cazul în care clientul nu este concediat.

„Să zicem că tu în decursul unui an plătești 500 lei, în 10 ani 5.000 lei, iar la finalul celor 10 ani tu n-ai beneficia deloc de șomaj, îți dă 30% înapoi, adică 1.500 lei.

Să am o siguranță în caz că poate am lucrat prea mult. Mi-am luat un burnout, să spun așa. Am lucrat prea mult și m-am obosit să știu că poate câteva luni de zile aș putea să îmi iau o pauză în timp ce vreau să-mi găsesc ca loc de muncă.

Cred că ar trebui depus deoparte, pentru că nu se știe niciodată cum firma la care muncești și-ți asigură un salariu lunar ar putea să nu mai existe”, a explicat Cosmina Dinu, broker.