Sport Ascensiunea fulminantă a starului de la Atletico Bilbao. Lupta pentru a-și scoate familia din sărăcie







Nico Williams, este un tânăr fotbalist spaniol care evoluează pe postul de extremă dreaptă pentru Athletic Bilbao și pentru echipa națională a Spaniei. Jucătorul și-a făcut debutul pentru prima echipă a lui Athletic Bilbao în 2021. Acesta a impresionat rapid prin viteza sa, driblingurile și capacitatea de a crea ocazii de gol.

Cu toate acestea, talentul său a atras atenția atât la nivel de club, cât și la echipa națională, unde a debutat în 2022. Astfel, Williams este considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din Spania și continuă să atragă atenția în La Liga.

În ceea ce privește valoarea acestui tânăr formidabil, suma este într-o continuă creștere datorită performanțelor sale constante. Drept urmare, în prezent, valoarea spaniolului este estimată undeva la 70 de milioane de euro.

Drumul către succes al lui Williams

Fiecare fotbalist profesionist are propriile povești de luptă în drumul său spre succes. Aceasta este o dovadă a rezistenței lor și a voinței de a-și croi drumul spre succes.

Nicholas Williams Arthuer s-a născut pe 12 iulie 2002 în orașul istoric Pamplona, Spania. Nico Williams are un frate mai mare pe nume Inaki Williams cu care a crescut și alături de care și-a petrecut toți anii de formare.

Primii ani ai lui Nico au fost extrem de grei, însă acest lucru nu a făcut decât să-i alimenteze aspirațiile pentru un viitor mai bun. Tânărul Nico nu a renunțat niciodată la visul său de a-și scoate familia din sărăcie.

Maria Arthuer, mama lui Nico Williams, a muncit extrem de mult pentru a le oferi copiilor ei o viață stabilă pentru a se descurca. Ea și soțul ei au părăsit Ghana atunci când era însărcinată cu fratele mai mare al lui Nico, doar pentru a le putea oferi copiilor ei o viață mai bună.

De la deșertul Sahara la supraviețuirea în Spania

Cuplul a traversat deșertul Sahara desculți, luptându-se cu foametea, setea, jafurile și multe alte pericole. Apoi au traversat Marea Mediterană pentru a ajunge în Spania, iar când, în sfârșit, au reușit și au încercat să escaladeze gardul de frontieră, au fost prinși și arestați amândoi.

Maria își amintește că un avocat de la un ONG catolic i-a salvat și a recunoscut că regretă călătoria din Ghana în Spania din cauza pericolelor și a condițiilor extreme. Cuplul și-a numit primul copil după preotul care i-a salvat.

Maria Arthuer a fost mereu prezentă la meciurile băieților ei. Directorul sportiv al Athletic, Mikel Gonzalez, a declarat că „mama lor a fost esențială în ascensiunea lor. Nu numai în fotbal, ci și în felul lor de a fi. A fost foarte greu pentru ei”.

Felix Williams este tatăl lui Nico Williams. El a muncit la fel de mult pentru a le oferi copiilor săi o copilărie stabilă. Felix a avut diferite slujbe în agricultură și construcții pentru a câștiga bani și a pune mâncare pe masa familiei. El a însoțit-o pe Maria în călătoria lor de durată prin deșertul Sahara.

Contribuția familie în ascensiunea lui Williams

Luptele și perseverența lui Felix și a soției sale i-au ajutat pe copii în atingerea succesul pe care îl au astăzi.

Nico Williams are un frate mai mare pe nume Inaki Williams cu care a crescut. Inaki a ajutat la creșterea fratelui său în timpul absenței părinților. Pe atunci aceștia lucrau peste program. Inaki contribuia la finanțele familiei arbitrând meciuri de fotbal. Acest lucru s-a întâmplat înainte ca abilitatea sa cu mingea de fotbal să ia amploare.

„A trebuit să suferim mult”, spune Inaki. „Mulțumită lui Dumnezeu, acum suntem cu toții aici, împreună, trăind o viață foarte bună. Părinții mei își văd fiii prosperând, de aceea au venit aici. Tot ceea ce facem este pentru părinții noștri.”

Inaki Williams s-a alăturat Academiei Bilbao la vârsta de 18 ani, ceea ce l-a determinat pe fratele său să îi calce pe urme. Nico și fratele său mai mare, Inaki, erau extrem de pasionați de frumosul joc și obișnuiau să joace împreună în copilărie. Nico s-a alăturat academiei din Bilbao la vârsta de 12 ani, dar fratele său mai mare, Inaki, pătrunsese deja în prima echipă.

De la Osasuna la Athletic Bilbao

Nico Williams a jucat pentru doar două cluburi în întreaga sa carieră. Nu mulți știu acest lucru, dar spaniolul a intrat în structura de tineret a CA Osasuna înainte de a se alătura clubului său de vis.

Dar, la scurt timp după aceea, Nico s-a alăturat academiei clubului pe care îl susținea, Athletic Bilbao, la vârsta de 12 ani și a decis să își petreacă viitorul acolo. Pe măsură ce anii treceau, Nico se îmbunătățea constant cu performanțe hipnotizante pe teren.

I-a captivat pe antrenorii de la prima echipă a lui Bilbao și a progresat încet la prima echipă. În februarie 2015, Williams a devenit primul marcator de culoare din istoria Athletic Club cu un gol împotriva lui Torino în Europa League.

În aprilie 2016, el a început o serie incredibilă de apariții în fiecare meci din La Liga. Recordul său este de 247 de apariții consecutive în Primera Division. Acest lucru pare și mai remarcabil având în vedere natura fizică explozivă a lui Williams ca atacant dinamic. El a continuat să joace cu lovituri și răni, ceea ce exemplifică și mai mult moștenirea familiei sale de sacrificiu și perseverență.

Nico Williams dezvăluie secretele longevitații

El a dezvăluit că are „gene foarte bune, bunicul meu are 90 de ani, dar încă merge la plimbare în fiecare dimineață, trei ore pe câmp. Evident, trebuie, de asemenea, să încerci să ai grijă de tine, să mănânci bine, să te odihnești bine și să ai o viață liniștită. Toate acestea mă ajută să fiu disponibil ori de câte ori antrenorul are nevoie de mine”.

Cariera lui Nico Williams a crescut vertiginos în ultimele două sezoane. Cea mai recentă realizare a tânărului a fost triumful de la Euro 2024 cu Spania. Acesta a marcat un gol important în victoria cu 2-1 în fața Angliei în finală. Performanța sa impresionantă i-a adus premiul „Jucătorul meciului” în finală. Nico, împreună cu coechipierul său în ascensiune, Lamine Yamal, au fost figuri-cheie în turneu pentru Spania. Cei doi au atras interesul întregii lumi.

Deși Lamine Yamal este legat de un contract cu Barcelona. Nico Williams are toate șansele să se alăture coechipierului său din țară, Blaugranas manifestând un interes deosebit pentru tânăr. Singura problemă ar putea fi clauza de eliberare de 63,2 milioane de dolari din contractul său pe 3 ani cu Athletic Club. Cu toate acestea președintele Barcelonei, Joan Laporta, a declarat că Barcelona își poate permite să semneze cu talentul spaniol.