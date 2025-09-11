HAI România!

Asasinarea lui Charlie Kirk. Hai LIVE cu Turcescu

🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici. America e în stare de șoc, influencerul Charlie Kirk a fost împuscat mortal si e vorba, indiscutabil, de un asasinat politic. Să rostești adevarul in lumea post-adevar inseamna sa-ti asumi riscuri mortale. Aici s-a ajuns. Tavi Hoandră, Liviu Mihaiu si Robert Turcescu vorbesc in podcastul HAI Live despre cazul Charlie Kirk, libertatea de exprimare si confruntarea cu sustinatorii Noii Ordini Mondiale în care e tot mai periculos sa vorbesti despre Dumnezeu si ordinea lumii așa cum El a creat-o.

România între spioni, profeți și analfabeți
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
Behemoth la M A E Țara ca o mireasă beată
