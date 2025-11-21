HAI România! Arta de a Conduce: De la viziune politică la epoca TikTok. O lecție de istorie cu Adrian Năstase







„În politică, orice tur de alegeri e ca o cerere în căsătorie. Nu întotdeauna este acceptată și nu întotdeauna căsătoria este fericită.” 💍🗳️ Lansarea volumului „Arta de a conduce” de Adrian Năstase, un eveniment care a pus față în față două lumi: politica profundă, a construcției instituționale (NATO, UE), și politica „de 12 secunde” a prezentului.

Alături de Sorin Grindeanu, istoricul Florin Abraham și jurnalistul Dan Constantin, s-a discutat despre ce înseamnă cu adevărat leadership-ul într-o eră dominată de zgomot și viteză. ✅ Diferența dintre a administra și a conduce: Liderul decide ce ordine trebuie creată, administratorul doar o păstrează. ✅ Discursul politic ca act cultural: Cum s-a trecut de la strategii pe termen lung la „competiția de reacții rapide” pe social media.

✅ Culisele istoriei: Momente cheie din perioada 2000-2004, „epoca fondatoare a României Europene”. ✅ Lecția lui Churchill: În politică poți muri de mai multe ori, important este cum renaști. 📖 O carte care nu este despre nostalgie, ci un manual de luciditate pentru generațiile actuale. #AdrianNastase #ArtaDeAConduce #Leadership #IstorieRecenta #Politica #PSD #Romania #CulturaPolitica #LansareDeCarte