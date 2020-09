Nadal se află deja în capitala Franței, unde se antrenează de zor pentru Roland Garros, merele turneu în care caută titlul cu numărul 13. Competiția de la Roland Garros se va disputa în perioada 27 septembrie – 10 octombrie, pe zgura de la Paris.

La antrenamente, tenismenul iberic și-a făcut apriția pe zgură cu un ceas de colecție Richard Mille 27-04, a cărui valoare este de peste 881.000 de euro, potrivit celor de la As.

Ceasul este realizat din titan și au și a fost conceput special pentru Nadal. Vor apărea pe piață doar 50 de astfel de modele. Ceasul are o greutate de doar 30 de grame, fapt ce nu îl va împiedica să evolueze cu el la mână.

Suspended time for an unbreakable watch, the RM 27-04 is the new ally of Rafa on the court. @RafaelNadal #RM2704 #RAFAELNADAL #RICHARDMILLE pic.twitter.com/VmJpQgd5lU

— Richard Mille (@Richard_Mille) September 24, 2020