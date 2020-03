Forțele speciale americane au atribuit un contract de aproximativ 50 de milioane de dolari producătorului de armament Barrett pentru a achiziționa puști de precizie de tipul MRAD (Multi-Role Adaptive Design).

Aceste arme au particularitatea de a putea trage cu muniții de calibrul 7,62×51, cu muniții 300 Norma Magnum și 338 Norma Magnum.

În mod clar, modularitatea acestei arme i-a convins și pe responsabilii US Army și US Marine Corps, care așteaptă să-și echipeze lunetiștii cu ea.

Astfel, în cererea de buget adresată recent Congresului pentru viitorul an fiscal, US Army prevede achiziționarea a 536 de puști MRAD Barrett (sub denumirea MRAD Mk22), până în 2021, în scopul de a înlocui puștile pe care trăgătorii de elită le folosesc la ora actuală, Barrett M107 și M2010 Enhanced Sniper Rifle.

Potrivit documentelor bugetare ale US Army, pușca MRAD Mk22 are o bătaie de 1500 de metri, mai mult cu 300 de metri decât în cazul puștii M2010.

Echipată cu muniție 338 Norma Magnum, Mk 22 va fi sufficient de puternică pentru a înlocui modelul M107.

Pentru US Marine Corps, MRAD Mk22 va înlocui pușca de precizie Mk13 Mod7, cu toate că aceasta din urmă a intrat recent în dotare, dar și toate alte „puști de precizie cu închizător” folosite de Marines.

Decizia US Marine și US Army, explicate de site-ul specializat Task&Purpose, se explică prin faptul că MRAD Mk22, echipată cu un încărcător cu 10 cartușe, oferă „o bătaie și o eficacitate considerabil mai extinse decât actualele arme de precizie, păstrându-și și o greutate redusă”, scrie Opex 360.

Posibilitatea de a utiliza muniții de diferite calibre este văzută ca un avantaj în plus.

În acest caz, pentru a trage cu cartușe de caliber diferite, este suficientă schimbarea țevii. Ceea ce, în cazul unei arme de lunetist, este un neajuns. Dar producătorul Barrett a găsit o modalitate de a simplifica această operațiune, folosind doar un instrument specific.

Pe de altă parte, și producătorul austriac Ritter &Stark (aflat în faliment în 2018) a prezentat un concept similar cu pușca sa de precizie SX-1.

Te-ar putea interesa și: