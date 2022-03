Armata ucraineană lovește ucigător cu o dronă numită The Punisher. A finalizat zeci de misiuni împotriva rușilor

Armata ucraineană folosește drone „care pot schimba jocul”, denumite The Punisher. Ele pot transporta 3 kg de explozibil și pot lovi ținte până la 50 de km în spatele liniilor inamice, a informat The Times of London.