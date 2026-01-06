HAI România! Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2







Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2 Continuăm să vă prezentăm aspectele cele mai controversate evenimente din decembrie 1989. În acest episod veți afla despre rolurile pe carele-au jucat Iulian Vlad, șeful Securității, Vasile Milea, ministrul Apărării, generalul Victor Atanasie Stănculescu și mulți alții. L-au trădat pe Nicolae Ceausescu?

Sau Nicolae Ceaușescu trădase misiunea pe care o avea în fruntea României?