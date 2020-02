Astfel, Armata americană are de gând să achiziționeze 1.018 rachete de mare precizie pentru cel puțin 1 miliard de dolari, în cadrul programului de apărare pentru anii următori. Noua armă, care va fi lansată de la suprafață, are capacități sporite pentru a ataca, neutraliza, reprima și distruge țintele folosind focuri indirecte livrate de rachete, cu o distanță de peste 499 de kilometri. Arma are capacități îmbunătățite, esențiale pentru executarea cu succes în cadrul operațiunilor de mai multe feluri.

Noua rachetă de suprafață este optimă pentru atacarea, neutralizarea, suprimarea și distrugerea țintelor la adâncime pe câmpul de luptă. Programul PrSM va deveni o alternativă nouă pentru misiunile tactice ale armatei americane.

Te-ar putea interesa și: